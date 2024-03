Fra nu til nu. Det er cirka den tid, det vil tage for en ny Tesla at nå fra 0 til 100 km/t.

Elon Musk er i hvert fald begyndt at tease for voldsom ny Tesla-model, som efter planen skal på gaden i 2025.

Den bliver ikke lanceret for den gennemsnitlige bilkøber, konstaterer dansk ekspert, men meget handler om at positionere sig, og senere kan den nye teknologi muligvis bruges i billigere modeller.

Der er tale om Tesla Roadster, som elbilgiganten for første gang arbejdede på i 2010, og som man har lagt tilbage i skuffen og taget op igen ved flere lejligheder siden.

Nu er planerne for et nyt Roadster-projekt dog tilsyneladende fremskredne, og ifølge Elon Musk er det meningen, at produktet skal afsløres i slutningen af i år, hvorefter den skal leveres til kunder fra 2025.

Og hvis man skal tro Elon Musk, så er der ikke tale om en hvilken som helst bil.

»Der vil aldrig komme en bil som denne, hvis man overhovedet kan kalde det en bil,« skriver Elon Musk på X om Tesla Roadster-projektet, som er et samarbejde mellem Tesla og rumfartsselskabet SpaceX.

I et opfølgende tweet slår Tesla-bossen over for en bruger fast, at den nye Tesla kommer til at kunne accellerere fra nul til 60 mph – altså 0-100 km/t – på 'under et sekund'.

»Og det er den mindst interessante del,« proklamerer den kontroversielle Tesla-chef.

Arkivfoto. Tesla-boss Elon Musk præsenterede i 2017 en udgave af en Tesla Roadster. Dengang lød det, at bilen ville koste fra 200.000 dollar på det amerikanske marked og ville blive lanceret i 2020. Foto: Tesla Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Tesla-boss Elon Musk præsenterede i 2017 en udgave af en Tesla Roadster. Dengang lød det, at bilen ville koste fra 200.000 dollar på det amerikanske marked og ville blive lanceret i 2020. Foto: Tesla Handout/EPA/Ritzau Scanpix

Chefredaktør hos Bil Magasinet Mikkel Thomsager konstaterer, at der tidligere har været talt om, at den nye Roadster skulle kunne accellerere til 100 på cirka to sekunder, og at den skulle have en rækkevidde på 1.000 kilometer og en topfart på 400 km/t.

»Den vil komme til at koste relativt mange penge, og det er ikke en klasse, hvor det ligefrem vælter med kunder. Men det ville ligne Tesla at gøre det til en i gåseøjne 'folkesuperbil',« siger Mikkel Thomsager.

»0-100 km/t på under et sekund vil være skelsættende. Det er nede omkring F1-niveau,« forklarer han og pointerer dog i samme åndedrag, at meget handler om vejgreb.

Han konstaterer, at når Tesla gør noget, så har det ofte 'stort impact' på hele bilbranchen.

»De kommer ikke til at sælge millioner af dem, men den har potentiale til at blive en bil, der sætter en ny standard, og den kan placere Tesla på landkortet igen som en betydelig bilproducent, der er med til at skabe fremtidens mobilitet,« fastslår Mikkel Thomsager.

»Musk har jo tidligere meget kækt sagt, at der i fremtiden kommer til at være blot 11 bilproducenter – Tesla og så 10 kinesere – og så skal der sådan nogle ting her til for at ryste træet,« siger han.

Mikkel Thomsager tør ikke spå om, hvad en Tesla Roadster i givet fald kommer til at koste for den danske køber.

»Det er ikke en bil, Elon Musk forventer at tjene store penge på. Det handler om at demonstrere, hvad Tesla kan, og så kan man sagtens forestille sig, at komponenter og teknologi kan bruges i andre efterfølgende modeller,« vurderer han.