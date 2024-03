Tesla-biler er med autopilotsystemer, som ifølge bilfabrikanten 'giver øget sikkerhed og bekvemmelighed bag rattet'.

Men nu florerer der videoer af Tesla-førere, som tager det med bekvemmelighed ikke bare lidt, men en hel del for bogstaveligt.

Videoerne viser simpelthen førere af Tesla-biler, som sidder med Apples nyudgivne Vision Pro-headset på under kørslen – og i flere tilfælde uden at have hænderne på rattet, skriver The Guardian.

En af videoerne har på blot to dage fået over 25 millioner visninger på det sociale medie X.

Det er blevet bemærket af USAs transportminister Pete Buttigieg.

Nu kommer han med en alvorlig, løftet pegefinger:

»Påmindelse: ALLE avancerede førerassistent-systemer, der er tilgængelige i dag, kræver, at den menneskelige chauffør er i kontrol og er fuldt engageret i køreopgaven på alle tidspunkter, skriver Pete Buttigieg på det sociale medie X.

Tesla har ikke kommenteret den specifikke video, men tidligere har bilfabrikanten understreget, at de avancerede førerassistentsystemer stadig kræver, at føreren er opmærksom på trafikken og altid har hænderne på rattet, så vedkommende kan overtage kontrollen over bilen omgående, om nødvendigt.