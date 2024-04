Flere og flere danskere vælger privatleasing, når de anskaffer sig en ny elbil, og det vælter ud med tilbud fra de forskellige mærker.

Stigningen i antallet af danskere, der har valgt privatleasing af elbiler i begyndelsen af året, har været på ufattelige 333 procent i forhold til i 2023.

I årets tre første måneder var der således 3.441 private danske husholdninger, som anskaffede sig en ny elbil via privatleasing.

Til sammenligning var tallet for samme periode i 2023 på 795, viser tal fra bilstatistik.dk.

Og faktisk er hele 39 procent af de private nyregistreringer af biler i årets tre første måneder nu finansieret via privatleasing, som altså fungerer på den måde, at man betaler en førstegangsydelse og derefter har en fast månedlig betaling i en aftalt periode, typisk på tre år, hvorefter man afleverer bilen tilbage.

Men spørgsmålet er, hvorfor så mange danskere pludselig er begyndt at sige, at de ikke ønsker at eje en elbil men faktisk foretrækker at lease den?

Hos Polestar, hvor klart den største del af salget af elbiler lige nu sker i form af leasing til private eller erhvervsdrivende, ser direktør Henrik Bang tre årsager til, at udviklingen peger i retning af øget brug af privatleasing.

»Der er en generel usikkerhed omkring verden i øjeblikket, og folk er usikre på deres egen økonomi. Og med privatleasing får man en fast månedlig betaling og skal derfor hverken bekymre sig om service, reparationer og værditab,« siger Henrik Bang til B.T.

»Det andet er, at folk kan prøve for første gang, om elbilteknologien overhovedet er noget for dem.«

»Og så er der den tredje faktor, nemlig at mange måske er bange for, at de risikerer at blive overhalet af ny og endnu bedre teknologi, som kan gøre deres potentielle nye investering mindre værd,« forklarer han.

Hos FDM lægger man sig på linje med Henrik Bang, når man skal forklare baggrunden for den store vækst i privatleasing i Danmark netop nu.

Men udover usikkerhed om teknologien har også de mange prisjusteringer på markedet for elbiler spillet en rolle, mener man.

»Den nye teknologi har også betydet, at vi i de seneste år har set mange nye og forholdsvist ukendte mærker forsøge sig i Danmark,« siger Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM, til B.T.

»For Polestar og andre, er der sket det, at der er opstået en usikkerhed hos forbrugerne omkring både den nye teknologi og om mærkerne selv.«

»Når man ikke ved, om mærket måske kan gå konkurs eller trække sig fra det danske marked, som vi har set for nyligt, så er privatleasing en mulighed, som eliminerer risici,« understreger han.

Hos Polestar har man netop introduceret en større leasingkampagne på modellen Polestar 2, og dermed håber man at ride videre på privatleasingbølgen i Danmark.

Og hvis man overvejer at anskaffe sig ny bil via privatleasing, så har Ilyas Dogru og FDM en tommelfingerregel, som man kan bruge, når man skal forsøge at vurdere, om der er tale om et godt tilbud.

»Hvis man tager de samlede omkostninger ved leasing i perioden og holder det op imod købsprisen, så skal leasingomkostningerne helst være tæt på 40-45 procent. Og jo lavere de er, jo bedre et tilbud,« siger Ilyas Dogru.

Han forklarer, at det er vanskeligt at være forbruger på leasingmarkedet, for det kan være farligt at stirre sig blind på procentsatsen.

»Det kan godt være, at leasingomkostningerne er lave i forhold til købsprisen, men for at tilbuddet reelt skal være godt, kræver det jo også, at købsprisen ikke er for høj, peger Ilyas Dogru på.

Han gør opmærksom på, at det for mange mærker gør sig gældende, at man ikke kan justere meget på købsprisen. Her er det nemmere at fire på prisen på privatleasing.

»Man skal tænke sig godt om og kigge på alternativerne. Men hvis man rammer under 40 procent, så er der alt andet lige tale om et godt tilbud,« slår han fast.

Her klarer Polestars leasingtilbud på Polestar 2 tommelfingertesten, og Henrik Bang forventer da også, at privatleasing vil vokse sig endnu større – på ekstremt kort tid.

»Jeg tror, at når året er omme, så vil privatleasing være større end det direkte kontantkøb,« siger han.

