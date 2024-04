Tesla er tilbage på tronen. Sådan da. I årets første tre måneder har den amerikanske gigant sat samtlige rivaler på plads og solgt klart flest elbiler på verdensplan. Det viser nye tal offentliggjort tirsdag.

Men Teslas salgstal er en gigantisk skuffelse, og deres regeringstid bliver meget kort, spår ekspert. Han venter blot på, at det kinesiske tog kommer buldrende.

386.783. Så mange elbiler lykkedes det Tesla at sælge på verdensplan i første kvartal af 2024. Og man producerede i perioden 433.371 enheder.

Det offentliggjorde den amerikanske elbilgigant tirsdag eftermiddag dansk tid.

Og dermed kan Tesla igen sætte sig på den trone, som man mistede til kinesiske BYD i fjerde kvartal af 2023.

For hos BYD offentliggjorde man nemlig mandag et salgstal, som var markant lavere, når vi taler om batteridrevne elbiler. BYD, som står for 'Build Your Dreams', solgte i alt 300.114 elbiler i januar-februar-marts.

For Tesla er der tale om et markant lavere salgstal, end markedet havde forventet.

Og i forhold til samme periode sidste år er der tale om et stort fald. Dengang producerede Tesla 440.808 biler og solgte 422.875 af dem på verdensplan. Det er et fald på 8,5 procent.

»Det er jo på sin vis flot at sælge så mange elbiler, som Tesla gør. Men i forhold til historien om, at Tesla er en væksthistorie, så må dette være en skuffelse,« understreger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, over for B.T.

Ifølge Reuters havde analytikere spået, at Teslas salgstal ville ligge langt højere, i omegnen af 458.000 biler.

Men én ting er Tesla. Hvordan kan BYD gå fra at være større end Tesla i slutningen af 2023 til at blive slået så eftertrykkeligt i begyndelsen af det nye år?

Det skyldes en længerevarende og enorm inaktivitet på hjemmemarkedet i forbindelse med det kinesiske nytår, som kunne aflæses direkte i salgstal for både januar og februar.

Trods markant forbedrede tal i marts gik BYD tilbage med 42 procent, hvis man sammenligner med fjerde kvartal af 2023. Her solgte BYD nemlig hele 526.409 enheder.

Men overfor tallet for samme periode sidste år er BYDs salgstal i første kvartal faktisk vækstet med 13,4 procent.

Og det er blandt andet det, der giver forventninger om, at BYD meget snart kan skubbe Tesla ned fra tronen igen.

»BYD kæmper med, at Kina er det med afstand største marked lige nu. De sælger mere end 90 procent af deres elbiler hjemme i Kina,« siger Ilyas Dogru.

»Det betyder, at de er langt mere sårbare end eksempelvis Tesla i forhold til kinesiske forhold som eksempelvis nytåret eller en generel opbremsning i den kinesiske økonomi,« forklarer han.

Tesla har flere stærke markeder, og det er derfor, at vi i øjeblikket ser en større satsning fra BYDs side på blandt andet at få foden rigtigt indenfor på det europæiske marked, herunder det danske, påpeger Ilyas Dogru desuden.

»Spørgsmålet er, om de kan få europæerne til at købe kinesiske elbiler. Men hvis de først får et gennembrud i Europa, så bliver de ikke til at stoppe,« siger han.

Ilyas Dogru forventer samtidig ikke, at Tesla kommer til at lave nævneværdig vækst i salget i løbet af 2024. Og det har selskabet heller ikke selv lagt op til. Blandt andet er man ikke som tidligere kommet med noget salgsmål for året.

»Tesla har ikke vækst. Det er den største trussel for dem. De har simpelthen ikke muligheden for at vækste mærkbart, fordi de mangler modeller,« vurderer Ilyas Dogru.

Omvendt ser det ud hos BYD, hvor man skubber adskillige modeller ud i flere forskellige prisklasser og dermed kan ramme et langt større potentielt kundesegment.

Især i den billige prisklasse, hvor volumen er størst, står BYD stærkt, mener Ilyas Dogru.

Og den position kan hurtigt blive endnu stærkere, når BYD Seagull – som ventes på markedet i Danmark under navnet BYD Dolphin Mini – bliver præsenteret i Europa.

Og så kan end ikke en markant højere toldmur på kinesiskproducerede elbiler, som EU-Kommissionen overvejer, bremse BYD, vurderer han.

»Jeg er overbevist om, at vi vil se BYD buldre afsted, ikke mindst i Kina, allerede her i andet kvartal, og jeg regner bestemt med, at når vi gør hele året op, så vil de være vinderne,« siger Ilyas Dogru.

»Det er derfor, det er så afgørende for de europæiske bilproducenter, at de får deres egne elbiler i den lave ende af prisskalaen ud på markedet så hurtigt som muligt,« understreger han.

I Danmark er både Teslas Model Y og Model 3 fortsat voldsomt populære omend salget af førstnævnte er mere end halveret i forhold til begyndelsen af 2023.

Her er Tesla foreløbigt i 2024 blevet overhalet af Toyota, viste nye tal fra mandag.

