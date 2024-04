Salget af Tesla Model Y er mere end halveret i årets tre første måneder i forhold til 2023.

Nu sender den amerikanske gigant en ny udgave af den historisk populære elbil på gaden, og ekspert ser det som et forsøg på at udvide en begrænset produktportefølje.

Danske forbrugere kan nu købe en Tesla Model Y Long Range med baghjulstræk og en forbedret rækkevidde.

Og prisen starter i 384.990 kroner, bekræfter Tesla i en pressemeddelelse.

'Med det ultraeffektive batteri og den ultraeffektive motor sætter den nye standarder for omkostninger pr. kilometer for SUV'er i hele Europa,' forklarer Tesla blandt andet.

Hos FDM konstaterer forbrugerøkonom Ilyas Dogru, at den teknologiske udvikling har gjort det muligt at bygge og sælge veludstyrede familieelbiler med rækkevidde på over 600 kilometer til en pris på under 400.000 kroner.

Og Teslas nye variant af superhittet Model Y er blot en af flere nye på markedet, forklarer han.

»Ved at komme med en ny variant bruger Tesla bruger nu endnu et nyt instrument til at sælge flere af Model Y,« siger Ilyas Dogru.

Han har tidligere over for B.T. pointeret, at Tesla er begrænset af, at man ikke har ret mange forskellige modeller, som kan sikre yderligere vækst i salget.

»Men det her hjælper lidt,« konstaterer Ilyas Dogru.

Han spår imidlertid, at det kan blive vanskeligt at fastholde den enorme succes, som Tesla har oplevet i Danmark.

»Konkurrencen i det segment er nu så skærpet i Danmark, at der er efterhånden mange modeller, som skal kæmpe om de samme kunder,« forklarer Ilyas Dogru.

I 2023 var Tesla Model Y den med afstand mest solgte nye bil i Danmark. Den solgte i 17.955 udgaver, hvilket var det højeste antal salg af en enkelt bilmodel i et kalenderår i Danmark i 37 år.

Her var cirka hver 10. nye bil indregistreret i Danmark en Tesla Model Y, og samlet sad Tesla på cirka en ottendedel af det samlede bilmarked.

I 2024 har Tesla Model Y foreløbigt været den bedst sælgende bil, men salget er i januar-februar-marts mere end halveret i forhold til 2023.

Til gengæld har Tesla oplevet vækst i salget af Tesla Model 3, viser tallene, som du kan se her.

