Teslas planer om en ny, billig model er længere fremme end hidtil planlagt. Og det har tirsdag aften fået selskabets aktiekurs til at stige.

Bilgiganten fortæller i det seneste kvartalsregnskab, som er sendt på gaden tirsdag aften dansk tid, at man er foran tidsplanen.

I begyndelsen af april fremviste Tesla ellers skuffende salgstal for første kvartal, men nu ligger så kvartalsregnskabet klar, og her kunne man præsentere en positiv nyhed for investorer og omverden.

Regnskabet viser godt nok, at Tesla har omsat for markant mindre, men til gengæld tjener man fortsat det samme per solgte bil som sidste år.

Og samtidig lover Tesla i forbindelse med præsentationen af kvartalsregnskabet, at man er foran i forhold til tidligere udmeldte planer om introduktion af nye modeller.

»Markedet skriger på billige elbiler, og hvis Tesla skal blive ved med at vækste, så skal de komme med en billig model,« siger forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, til B.T.

»Det er formentlig den billige model, som folk har kaldt Model 2, som nu er på vej før tid.«

»Det er godt nyt for Tesla, og det er godt nyt for de forbrugere, også i Danmark, som tørster efter billige elbiler,« understreger Ilyas Dogru.

Nyheden er da også blevet positivt modtaget på markedet i USA, hvor der også handles efter børslukningen klokken 22.00 dansk tid.

På kort tid sprang aktiekursen fra 144,76 til 155,23 - cirka 7 procent - ovenpå præsentationen af regnskabet og meldingen om de nye modeller.

Teslas aktie har ellers i løbet af 2024 været i noget af et uvejr, og aktionærer i elbilgiganten har set værdien af deres ejerandel falde med godt 40 procent siden nytår.

Som et led i planerne om at levere fortsat overskud har Tesla fornyligt annonceret massefyringer af omkring 10 procent af virksomhedens 140.000 ansatte på verdensplan.

Ifølge Reuters er der blandt andet tale om 3.332 nedlagte stillinger i Californien og yderligere 2.688 i Texas.

