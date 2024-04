Volvo har aldrig solgt flere biler på en måned, end det var tilfældet i marts.

Den svenske bilgigant leverede i sidste måned 78.970 biler, og det er en stigning på 25 procent i forhold til marts 2023, skriver Reuters.

Samtidig kan Volvo meddele, at salget i første kvartal steg med 12 procent.

Volvo, som i forrige uge producerede den sidste dieselbil nogensinde for i stedet at satse på elbiler og pluginhybrider, oplyser samtidig, at salget af fuldt elektriske biler er steget med 43 procent.

Det udgør nu 23 procent af det samlede salg.

Her er det især salget af den helt nye elektriske SUV EX30, som har løftet Volvos tal.

»Vi gør gode fremskridt mod at nå vores årlige salgsmål på mindst 15 procent vækst, og i månederne foran os vil vi fokusere på at øge salget af vores EX30,« siger Volvo Cars i en pressemeddelelse.

Det er især i Europa, at Volvo lige nu oplever succes, for her har man løftet salget med 33 procent i marts. Og ser man kun på elbilerne, er der tale om en stigning på 66 procent i forhold til 2023.

De gode nyheder fra Volvo fik markedet til at reagere positivt, og straks fra morgenstunden torsdag tog aktien et spring opad.

Det fortsatte i løbet af dagen, og Volvo sluttede torsdag i kurs 41,59 – det var en stigning på 6,7 procent i forhold til onsdagens lukning.

Det betyder, at Volvos markedsværdi netop nu er på godt 126 milliarder svenske kroner.

Volvos aktiekurs gik opad i løbet af torsdag efter de gode nyheder om koncernens salg. Foto: Euroinvestor.dk Vis mere Volvos aktiekurs gik opad i løbet af torsdag efter de gode nyheder om koncernens salg. Foto: Euroinvestor.dk

I Danmark har Volvo solgt i alt 1.274 biler i årets tre første måneder, og det udgør en markedsandel på 3,45 procent.

»Volvo er 13. bedst sælgende mærke, men når du ser på elbiler, er Volvo det fjerdemest foretrukne mærke,« konstaterer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru.

»Volvo har et specielt sted i danskernes hjerter, og de har to modeller, som er attraktive, nemlig XC40, som netop har skiftet navn til EX40, og så EX30,« forklarer han desuden.

Den bedst sælgende Volvo er XC40, som nu har skiftet navn til EX40, som der er blevet solgt 611 udgaver af indtil nu.

Den lidt mindre EX30, som netop er blevet lanceret, har solgt 365 stykker, og den har man hos FDM store forventninger til, når det kommer til salget herhjemme.

»Jeg tror bestemt ikke, at det er sidste gang, at vi kommer til at tale om Volvos succes i Danmark,« spår Ilyas Dogru.