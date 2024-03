To af de fremadstormende bilmærker i Danmark driller hinanden i bannerreklame og på nettet.

Hvis man er kørt forbi Rådhudspladsen i København i de seneste dage, har man muligvis lagt mærke til en ny kæmpe bannerreklame.

Det er det spanske elbilmærke Cupra, som konstaterer, at 'det er nemmere at lære spansk end kinesisk'.

'Vamos, Danmark,' skriver Cupra desuden på den gigantiske reklame, der hænger på stilladset over Espresso House og Proud Mary Pub.

Dermed sender reklamefolkene bag Cupra i Danmark tilsyneladende en lille provokation til de kinesiske konkurrenter på elbilmarkedet.

Det er i hvert fald sådan, den er blevet forstået hos BYD Danmark.

BYD var verdens største producent af elbiler i fjerde kvartal af 2023 målt på globale salgstal, men i Danmark er det kinesiske bilmærke ligesom Cupra stadig først ved at finde fodfæste.

På sociale medier har BYD Danmark nemlig svaret igen ved at lave et såkaldt 'mock up', altså et digitalt manipuleret billede af, hvordan deres egen version af en bannerreklame på samme sted kunne se ud.

Til venstre er Cupras reklame på Rådhuspladsen i København. Til venstre er BYDs fotomanipulation. Foto: Cupra / BYD Vis mere Til venstre er Cupras reklame på Rådhuspladsen i København. Til venstre er BYDs fotomanipulation. Foto: Cupra / BYD

»Jeg kan godt lide den sjove tone, og da jeg så den reklame fra Cupra, blev vi nødt til at svare,« griner Anders Blaaberg, som er PR-ansvarlig for BYD i Danmark.

»Jeg kontaktede faktisk vores reklamebureau for at høre, hvad det kostede at have en reklame ved siden af, men jeg fik at vide, at der ikke var nogen ledige pladser,« konstaterer han.

Og så fik han og BYD i stedet lavet en digital udgave af, hvordan det kunne se ud, hvis BYD hang samme sted.

'Du behøver ikke lære et nyt sprog. Vi har gjort os umage for at lære dit. Ris-dansk,' står der på den altså falske BYD-reklame som svar til rivalerne fra Cupra.

»Det har været sjovt at lave, og jeg håber ikke, det bliver sidste gang. Det kan jo være, at eksempelvis Renault også melder sig ind i kampen med et 'allez, Danmark',« siger Anders Blaaberg.

»Vi vil i bund og grund alle sammen gerne have flere elbiler på vejene i Danmark,« tilføjer han.

Både spanske Cupra og BYD fra Kina ligger i den lave prisklasse for elbiler.

Cupra har netop sænket prisen på en Born, så den nu koster fra 269.990 kroner. Hos BYD håber man blandt andet, at modellen Dolphin for alvor kan vinde indpas hos danskerne. Den starter lige nu i 234.995 kroner.