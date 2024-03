Populært sagt er de smartphones på hjul, siger ekspert.

Inspireret af Tesla har en længere række af bilproducenter smækket betjeningen af et hav af bilernes funktioner ind på en touchscreen i bilen.

Men nu truer NCAP, det europæiske sikkerhedsorgan for biler, producenterne. Det er gået for vidt.

Hvis bilproducenterne insisterer på at placere en række vigtige funktioner på touchscreens, kommer de således til at miste deres høje sikkerhedsscore i Europa.

Det er den kontante melding fra NCAP, som introducerer nye guidelines for 2026.

I de nye NCAP-regler bliver det nemlig præciseret, at vigtige sikkerhedsfunktioner som blinklys, katastrofeblink, vinduesviskere, horn og SOS-funktioner skal kunne betjenes med rigtige knapper og ikke tilgås via en skærm. Det rapporterer Hagerty.

»Overforbrug af touchscreens er et problem i hele branchen, hvor næsten alle bilproducenter har flyttet vigtige betjeningselementer over på centrale touchscreens, hvilket tvinger føreren til at fjerne blikket fra vejen og øger risikoen for distraktionsulykker,« forklarer Matthew Avery, direktør for strategisk udvikling hos Euro NCAP over for mediet.

»Nye Euro NCAP-tests, der kommer i 2026, vil tilskynde producenterne til at bruge separate, fysiske kontroller til grundlæggende funktioner på en intuitiv måde, hvilket begrænser tiden, hvor øjnene er væk fra vejen, og derfor fremmer mere sikker kørsel,« understreger Matthew Avery desuden.

Arkivfoto. Mange bilproducenter har flyttet betjeningen af en række funktioner ind på en touchscreen. Her er det kinesiske Xpeng. Foto: Mathias Svold

Hos FDM fastslår bilteknisk redaktør Søren W. Rasmussen over for B.T., at det skal være 'let, sikkert og enkelt at betjene en bil'.

»Det kan udføres på mange forskellige måder, og nogle gange går udviklingen en god retning. Men det kan også ske i en mindre god retning,« siger Søren W. Rasmussen.

Han mener, at udviklingen især har taget fart efter elbilernes indtog.

»Populært sagt er de smartphones på hjul. Inspireret af Tesla, som har sat dagsorden, har mange andre også placeret betjeningen af mange funktioner på skærmen,« siger Søren W. Rasmussen.

»Lidt barskt sat op så kan det i nogle tilfælde se ud som om, at de folk, der har lavet softwaren til eksempelvis nogle af de nye kinesiske bilmærker, ikke selv har kørekort,« understreger han.

Han peger på, at han får oplevelsen af, at programmørerne er sindssygt gode til at designe grafik men savner forståelse for, hvordan man skal betjene systemet, mens man kører.

Og han slår fast, at FDM hilser debatten om den digitale udvikling i bilerne velkommen.

»Debatten siger til bilproducenterne, 'tænk jer nu om',« forklarer Søren W. Rasmussen.

»En bil er ikke et computerspil. Den er et køretøj, som skal betjenes i tæt trafik af folk, som ikke er jagerpiloter, og som ikke skal blive forvirrede over det,« konstaterer han.