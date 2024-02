Det er ikke mange dage siden, at de fejede al modstand til side i en omfattende test af elbilers rækkevidde under vinterforhold.

Men nu er selskabet bag det kinesiske bilmærke HiPhi i store økonomiske problemer, rapporterer Bloomberg.

Søndag suspenderede Human Horizons Group Inc. således produktionen i Shanghai og lukkede adgang til fabriksfaciliteter for de ansatte, fortæller en ansat ifølge Bloomberg.

Foreløbigt er produktionen indstillet i minimum seks måneder.

Selskabet er ramt af, at det globale marked for elbiler er begyndt at stagnere efter adskillige år med hastig vækst.

Og presset er stigende.

I sidste måned rapporterede kinesiske medier ifølge Bloomberg, at selskabet havde lukket adskillige butikker i flere storbyer og ikke havde betalt leverandører i tide.

HiPhi er ikke en af de store spillere på det kinesiske marked. I 2023 solgte man under 8.000 elbiler.

Bilmærket er da heller ikke kommet til Danmark endnu.

Ikke desto mindre sluttede modellen HiPhi Z på en suveræn førsteplads, da FDM i samarbejde med norske NAF i begyndelsen af februar testede 23 forskellige elbilers rækkevidde under vinterforhold i Norge.

Her satte HiPhi Z samtlige konkurrenter – herunder Tesla Model 3 Long Range – godt og grundigt til vægs, da den kørte 522 kilometer under kuldeforhold.

Testresultaterne fik FDM's biltekniske redaktør Søren W. Rasmussen til at fastslå over for B.T., at de kinesiske bilproducenter kan deres kram.

»Dykker man ned i dataene, så er det altså også den bil, der har det største batteri. Så er det lidt nemmere at forstå, at det også er den, der kommer længst,« sagde Søren W. Rasmussen ved den lejlighed.

»Generelt kan man sige, at resultaterne betyder, at der er håb forude omkring, at de kommende elbiler bliver bedre og bedre. Vi ser, at der sker en udvikling på rækkevidde, batteristørrelse, pris og ladetid,« sagde han desuden.