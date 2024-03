Volvo er færdig med diesel. Helt færdig.

Tirsdag trillede den sidste dieselbil nogensinde, en XC90, ned fra produktionsbåndet på fabrikken i Torslanda ved Göteborg i Sverige.

Og dermed sluttede en 45-årig æra hos bilgiganten. Det skriver Automotive News Europe.

Dieselbiler udgjorde ellers halvdelen af Volvos globale salg i årene 2012 til 2016.

Volvos opgørelser, som kun går tilbage til 1991, viser, at Volvo har produceret flere end ni millioner dieselbiler. Men det er altså vel at mærke uden de første 12 års produktion med i regnestykket.

Den allersidste XC90 vil nu blive udstillet på museum i World of Volvo i Göteborg.

Det er Volvos plan, at man i 2030 udelukkende skal producere elbiler, og allerede i dag kan man i Danmark blot vælge mellem fire elbilmodeller og yderligere to plugin-hybridbiler.

»Man kan spørge, om det er for tidligt. Det er ikke alle steder i verden, hvor man er klar til elbil,« siger forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, om nyheden.

»I Danmark og i Norden er det ikke for tidligt, hvis du spørger mig. Der er det ovre med dieselbiler. Men på verdensplan er dieselbiler stadig meget gode alternativer,« tilføjer han og bruger Tyskland som et eksempel på grund af de store afstande og mange, lange motorveje, som mange mennesker benytter sig af hver eneste dag.

»Så længe ladeinfrastrukturen stadig ikke er på plads, vil dieselbiler være attraktive rigtig mange steder,« konstaterer Ilyas Dogru.

Han forklarer, at Volvo ved at træffe beslutningen allerede nu blandt andet slipper for bøvl med at leve op til EU-krav om den gennemsnitlige udledning af CO2 fra de solgte biler.

»De kommer også til at kunne kaste alle fremtidige investeringer i udvikling efter elbilteknologien, som vi også har set, at både Tesla og BYD gør det,« siger Ilyas Dogru.