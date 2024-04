Den dyreste bilvask er ikke pengene værd. Det er den kontante melding fra Ilyas Dogru, forbrugerøkonom hos FDM, over for lytterne af B.T.s nye ugentlige podcast 'Spar Kassen'.

I det seneste afsnit – det tredje – er emnet biler og alle de steder, hvor der for almindelige danskere kan være penge at spare.

Og et af de områder, som Ilyas Dogru og vært Niels Philip Kjeldsen kommer omkring, er bilvasken og de omkostninger, der følger med.

Her fortæller Ilyas Dogru, at det generelle råd fra FDM's side er, at man altid vælger den billigste bilvask. Fordi vurderingen er, at den højere pris ikke er fuldt afspejlet i kvaliteten af selve vasken.

»Der er penge at spare, og nu vaskede jeg selv bil i sidste uge,« forklarer Ilyas Dogru.

»Forskellen mellem den billigste og den dyreste var 150 kroner. Og så stod jeg virkelig og overvejede, om det egentlig kunne betale sig med de 150 kroner? Får jeg egentlig nok for pengene?«

»Det sagde jeg nej til, så jeg valgte den billigste, og det tror jeg også, at de fleste kan nøjes med at gøre,« konstaterer Ilyas Dogru i den nye podcast.

Niels Philip Kjeldsen supplerer med, at prisen på de dyre vaske gerne ligger i et leje omkring 250 kroner.

Hvad får du for de 250 kroner?

»Du får måske en ekstra vask og tørring og polering og så videre, men jeg mener bare ikke, at det er det værd,« siger Ilyas Dogru.

»Der er selvfølgelig sådan noget som undervognsvask, som du får. Det kan du så vurdere, hvis det er lige efter vinter, om du gerne vil af med alt det, der ligger under. Men det skal du da ikke have hver gang. Det er i hvert fald ikke det, vi anbefaler,« understreger han.

»Så du kan godt nøjes med det billigste,« konstaterer Ilyas Dogru.

Han forklarer desuden, at der for nogle bilejere måske kan være penge at spare på at tegne abonnement på bilvask.

»Hvis du er typen, der går meget op i, om din bil er ren udefra, så kan du sagtens overveje sådan et abonnement,« siger Ilyas Dogru.

Du kan høre hele 'Spar Kassen' afsnittet om at spare penge på bilen lige her.

I podcasten kan du også få svarene på, hvordan det er muligt at spare tusindvis af kroner på bilforsikring og billån.