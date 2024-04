Tusindvis og atter tusindvis af elbilejere har i de seneste år oplevet, at værdien på deres bil er raslet ned.

Og danskernes værditab på elbiler er især ekstremt og dramatisk set i forhold til andre biltyper. Det viser friske tal, som Bilbasen har leveret til B.T., og som du kan se længere nede i artiklen.

Den gennemsnitlige udbudspris på en elbil på Bilbasen steg fra 328.000 kroner i begyndelsen af 2019 til 373.000 kroner i midten af 2022.

Siden toppen i sommeren 2022 har der været tale om et spektakulært fald.

»I de første år i perioden kan man se, at prisen reelt er upåvirket af de afgiftsforandringer, som vi så i 2020 og 2021,« forklarer Jan Lang, som er head of market insights hos Schibsted, der står bag Bilbasen, til B.T.

»Men så sker der en massiv stigning i prisen på brugte biler, og det er i 2022 i særdeleshed, indtil boblen brister.«

»Der var tale om en regulær, klassisk prisboble,« fastslår Jan Lang.

Hvis man købte sin Tesla eller enhver anden elbil i 2022, vil man tilhøre den gruppe af danske bilejere, som tabte flest penge på bilens værdi.

Jan Lang forklarer videre, at de store prisstigninger i den periode skyldtes de massive globale problemer, som bilproducenterne havde med at levere nye biler.

»Det pressede priserne på brugte biler så højt op, at man på nogle modeller oplevede, at prisen på en brugt model faktisk var højere end på en ny, som man var nødt til at vente længe på,« siger Jan Lang.

»Det var fuldstændig ekstraordinært,« slår han fast og nævner Audi Q4 E-tron, Hyundai Ioniq5 samt Skoda Enyaq som nogle af de modeller, hvor værdien på brugte modeller faktisk gik opad.

Jan Lang peger på, at leveringsproblemerne også var med til at føre til, at udbuddet af brugte biler gennemsnitligt er blevet ældre.

Han bemærker også, at prisudviklingen på eksempelvis en brugt Tesla Model 3 i høj grad skyldes udviklingen i nyprisen.

»Det er klart, at når en ny Tesla Model 3 pludselig koster fra 340.000 kroner, så kan en brugt model ikke længere koste mere end det,« siger Jan Lang.

»Det er udtryk for en naturlig markedsdannelse, og det er meget positivt for forbrugerne, at der ikke længere er enkelte modeller, som kan påvirke det.«

»Nu har vi cirka 10.000 elbiler til salg, og når markedsvolumen vokser, så bliver risikoen for bobler også mindre og mindre,« konstaterer Jan Lang.

Hvordan bliver udviklingen på elbilernes værditab i forhold til almindelige biler fremadrettet?

»Min vurdering er, at der vil gå noget tid. Markedsforholdene tilsiger, at der måske går tre år, før vi ser, at værditabene på elbiler bliver stort set de samme som på benzinbiler,« siger Jan Lang.

»Det går ikke helt lige op, men et plaster på såret er, at man ved at have købt en elbil, øjeblikkeligt har oplevet markant lavere omkostninger til driften, gerne flere tusinde kroner om måneden,« understreger han.