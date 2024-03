Eksperter har længe skreget på elbiler i den billige ende af markedet, og nu har Citroën sat priser på den nyeste, meget imødesete model.

Og de er så lave, at vi nu har en ny indehaver af titlen som Danmarks billigste elbil. Citroën ë-C3.

Prisen starter nemlig i 179.900 kroner, hvilket er 20.000 kroner lavere end den hidtidige titelindehaver, MG4.

»Citroën C3 har længe været en decideret danskerdarling, og nu kommer den eldrevne version så endelig på markedet. Den har potentiale til at blive et gigantisk salgshit i Danmark,« mener forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru.

Han er en af de eksperter, som tidligere har efterspurgt flere billige elbiler, hvis der for alvor skal komme gang i omstillingen af den danske og europæiske bilpark.

»Den version af ë-C3, som man nok helst vil have, koster 199.990 kr, og her får du en bil, som er veludstyret, men som også har den rigtige funktionalitet, som danskerne efterspørger,« mener Ilyas Dogru.

Han mener generelt, at der er fem forudsætninger, der skal være opfyldt, for at en billig elbil kan få succes i Danmark:

»Pris, rækkevidde, opladningshastighed både hjemme og på farten, og så skal sikkerheden være i orden,« peger Ilyas Dogru på.

Og her vurderer FDM, at Citroën ser ud til at opfylde fire.

»Det eneste reelle trussel set fra vores bord, er, at rækkevidden måske kan afholde danskere fra at hoppe med ombord på den,« siger Ilyas Dogru om den opgivne rækkevidde på 320 kilometer.

Han peger på, at Citroëns markedsandel i Danmark i 2023 var faldende i forhold til 2022. Men det kan der nu blive lavet om på.

»Denne bil kan godt gå hen og give Citroën et boost, for den rammer et sted, hvor der er virkelig er tørke efter små, billige men stadig funktionelle elbiler,« siger Ilyas Dogru.