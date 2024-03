Muligheden for at komme hurtigere over Storebæltsbroen, end fartgrænsen dikterer, er næsten forsvundet.

For siden starten af året er bilister på broen blevet målt af automatiseret fartkontrol, og det er dårlig nyt for fartsyndere derude.

Sund & Bælt, der ejer og driver broen, har opsat kameraer, som registerer køretøjets nummerplade og måler bilens gennemsnitshastighed tre forskellige steder på broen.

Der bliver skiltet med, at fartkontrollen nu er automatiseret, og kameraerne, som registrerer bilerne, er malet gule.

Arkivfoto. Der er opsat kameraer tre steder langs Storebæltsbroen til at måle gennemsnitshastigheden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Arkivfoto. Der er opsat kameraer tre steder langs Storebæltsbroen til at måle gennemsnitshastigheden. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Sund & Bælt kan allerede se et betydelig effekt, skriver de i et svar til B.T.

Allerede for fem år siden luftede daværende transportminister, Benny Engelbrecht, et ønske om at automatisere fartkontrollen.

Men årsagen til fartkontrollen er ikke det politiske ønske herom. Sund & Bælt skriver, at fartkontrollen kommer på baggrund af, at man har udvidet muligheden for at flere køretøjstyper kan passere broen, når det blæser kraftig.

Derfor er det særligt vigtigt, at alle bilister overholder fartgrænsen.

Eventuelle overtrædelser sendes til politiet, som varetager den videre sagsbehandling. Selv hvis du bliver målt til at køre for stærkt ved alle tre kameraer, vil det stadig kun udløse en enkelt bøde.