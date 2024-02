Det skal være slut med dårlige prisoverraskelser for danskere, der lader elbilen op ude, fastslår transportminister Thomas Danielsen (V).

Det sker, efter at B.T. Penge i flere artikler har beskrevet, hvordan chokerede elbilejere er blevet præsenteret for gigantiske regninger.

Kunderne er nemlig ikke blevet gjort opmærksom på, at der løb store ekstraomkostninger på deres regning, hvis bilen stod ved ladestanderen længere end en given, ukendt periode.

For Casper Søgaard betød det, at en enkelt opladning i Tyskland løb op i 1.505,11 kroner.

Den opkrævning har hans ladeoperatør E.On efter henvendelse fra B.T. valgt at droppe, men Casper Søgaard har på intet tidspunkt kunnet se, at han ville komme til at blive opkrævet en såkaldt 'spærretakst' i forbindelse med opladningen.

Og den fremgår heller ikke af den regning, som han modtog.

Over for B.T. har ladeoperatørernes brancheforening Dansk e-Mobilitet forklaret, at ingen er interesseret i situationer, hvor forbrugeren ender med store, uforudsete regninger.

Og direktør i Dansk e-Mobilitet John Dyrby Paulsen forklarer desuden, at det slet ikke er ladeoperatørerne men mellemhandlere, som scorer fortjenesten i forbindelse med opkrævning af spærretakter.

Men nu melder regeringen sig ved transportminister Thomas Danielsen sig imidlertid på banen med et krav om, at der kommer styr på situationen.

»Det er vigtigt, at vi har så gennemskueligt og frit lademarked som muligt ikke bare i Danmark, men hele Europa,« understreger Thomas Danielsen i et skriftligt svar til B.T.

»Derfor er vi også ved at gennemføre fælles EU-regler, som blandt andet betyder, at det skal være tydeligt for bilisterne, hvad prisen er for at lade.«

»For det er selvfølgelig ikke rimeligt, at der dukker en masse gebyrer op, hvis der ikke har været skiltet med det,« fastslår transportministeren.

John Dyrby Paulsen tvivler på effekten af den kommende EU-lovgivning.

»Jeg tror ikke, at vi bare kan læne os tilbage, og så kommer EU og fikser problemerne,« sagde John Dyrby Paulsen i sidste uge.

Hos forbruger- og interesseorganisationen FDM ser man anderledes på tingene, siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru, og man hilser Thomas Danielsens udmelding velkommen.

For den illustrerer, mener Ilyas Dogru, at transportministeren fortolker de kommende EU-regler på samme måde som FDM.

»Uanset hvilket offentligt ladepunkt, det er, så skal prisen være tydelig inden opladning. Og er den ikke det, skal forbrugeren ikke overraskes med ekstra gebyr,« siger Ilyas Dogru.

I EU-forordningen, som træder i kraft i april, og som skal inkorporeres i dansk lovgivning, fremgår det, at på offentlige ladepunkter med effekt under 50 kW skal oplysninger om ad hoc-pris og alle priskomponenter være tydelige og let tilgængelige, så kunden har adgang til dem inden, at opladningen sættes i gang.

Helt specifikt lyder det, at følgende skal være angivet – i denne rækkefølge:

pris pr. kWh

pris pr. minut

pris pr. session, og

eventuelle andre priskomponenter, der finder anvendelse.

Derudover slår EU-forordningen fast, at kunder, som benytter apps og digitale tjenester skal have fri adgang til alle prisoplysninger. Og kunden skal klart kunne se alle de forskellige komponenter i den samlede pris – herunder gældende omkostninger i forbindelse med e-roaming og andre gebyrer og afgifter.

»Vi synes egentlig, at det står klart og tydeligt,« konstaterer Ilyas Dogru.

»Hos FDM har vi en klar forventning om, at de her EU-regler kommer til at gøre en ende på ekstreme ågerpriser og skjulte gebyrer,« siger han desuden.

Dansk e-Mobilitet er enig i, at kunderne skal klædes bedre på, inden de sætter bilen til opladning. Og det arbejder man nu for.

»Vi kan bidrage med bedre oplysning omkring, at der kan løbe ekstra omkostninger på, og så kan vi lave generelle henstillinger til, at man ikke lader mere end tre timer,« sagde John Dyrby Paulsen i sidste uge.