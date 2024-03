General Motors har lavet lidt af en bommert.

Og det betyder, at de i Nordamerika må tilbagekalde hele 820.000 pickup trucks fra perioden 2020 til 2024.

Helt specifikt er der tale om de modeller, der har et bagagerum med elektrisk lås. En fejl på den udvendige kontakt betyder, at der kan trænge vand ind og kortslutte låsen.

Det skriver Reuters og Mobilitywatch.

Firmaet har kun kendskab til én hændelse med mindre personskade og tre klager om materielle skader som følge af fejlen.

Ifølge de amerikanske myndigheder kan fejlen resultere i, at bagklappen åbner af sig selv, hvilket skaber risiko for, at en eventuel last i bagagerummet falder ud på kørebanen.

570.000 af bilerne er tilbagekaldt i USA, mens resten er tilbagekaldt i Canada.

Nu skal de mange modeller have udskiftet den defekte kontakt, som dog også, indtil der er tilstrækkeligt med reservedele, kan deaktiveres.

