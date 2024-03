Var det batteriet i en eldrevet Porsche, som startede branden på et gigantisk fragtskib, som endte med at synke med tusindvis af biler ombord?

Det er det spørgsmål, som flere parter nu vil have endelig afklaret.

De mener, at Volkswagen Group bør holdes ansvarlig for branden ombord på skibet Felicity Ace i februar 2022, skriver Automotive News Europe.

Ifølge skibets operatør Mitsui OSK Lines og forsikringsselskabet Allianz skyldtes branden, at et batteri i en elektrisk Porsche, brød ud i flammer.

Felicity Ace var på vej fra Emden i Tyskland mod Davisville i Rhode Island, da det brød i brand i februar 2022. Foto: Portuguese Navy/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Felicity Ace var på vej fra Emden i Tyskland mod Davisville i Rhode Island, da det brød i brand i februar 2022. Foto: Portuguese Navy/Reuters/Ritzau Scanpix

De mener desuden, at Volkswagen undlod at informere dem om faren ved at transportere sådanne køretøjer og om de nødvendige forholdsregler, som man burde have taget i forbindelse med transporten.

Det 200 meter lange skib var ladet med 3.965 biler, da det brød i brand syd for øgruppen Azorerne midt i Atlanterhavet på vej fra Europa mod USA.

Og bilerne havde ifølge mediet en værdi på op imod 155 millioner dollar. Det svarer til cirka 1,07 milliarder danske kroner efter den nuværende valutakurs.

Efter branden endte skibet med at synke i marts med samtlige biler ombord. Det ligger nu på 3.500 meters dybde.

Sagen blev anlagt i Stuttgart for et år siden men har været sat på pause på grund af mæglingsforhandlinger i en anden sag omhandlende samme forlis.

Hvis der ikke kan opnås enighed, vil begge sager blive genoptaget.