Europæiske bilkøbere viser enormt stor interesse for helt ny elbil fra Renault.

Hvis den opfylder fem kriterier, har den potentiale til at blive et salgshit også i Danmark, mener dansk ekspert.

Renault præsenterede under stor fanfare en ny model, den eldrevne Renault 5 E-Tech, ved et stort motorshow i Genève i sidste uge.

Og hvis man skal tro den franske bilproducents øverste ledelse, så har den fået en flyvende start.

I hvert fald har hele 50.000 allerede skrevet sig på venteliste til at købe og modtage en Renault 5, når den er klar til at blive leveret fra september eller oktober. Det rapporterer Automotive News Europe.

Den nye Renault 5 kommer på markedet i flere forskellige versioner blandt andet med et batteri på 52 kWh, hvilket vil give en officiel rækkevidde på op imod 400 kilometer.

Prisen på den billigste udgave vil ligge på 25.000 euro, hvilket ifølge FDM vil give en salgspris i Danmark omkring 200.000 kroner – i den helt billige ende for elbiler på det danske marked.

Der er imidlertid en stribe kriterier, som R5 skal opfylde, hvis den for alvor skal blive en succes blandt danske bilkøbere, vurderer forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM.

Og her er prisen kun den ene.

Renault præsenterede i sidste uge den nye R5 E-Tech i Genève. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

»Udover en god pris skal den have en acceptabel rækkevidde, og 400 km er rimeligt. Derudover skal den kunne lade i et godt tempo ude og hjemme og have god plads og funktionalitet. Det ser ud til, at denne bil har det hele,« siger Ilyas Dogru.

»Og så er sikkerheden nødt til at være i orden,« understreger han.

Hvis de kriterier er opfyldt, så forventer han, at mange danskere vil have R5 med i overvejelserne på lige fod med eksempelvis benzinbiler i et lidt lavere prisniveau, som eksempelvis Citroën C3.

»Hvis de her ting er opfyldt, så tror jeg helt sikkert, at den bliver et kæmpe hit i Danmark,« spår Ilyas Dogru.

»I Danmark er de små biler meget populære, men der findes ikke mange minielbilalternativer, så det er klart, at interessen vil være stor,« tilføjer han.

Ilyas Dogru tilføjer, at det ikke kun er på det danske marked, at der er stor tørst efter mindre elbiler i den billige prisklasse.

Det gælder i hele Europa, påpeger han.

»Der er ingen tvivl om, at Renault 5 vil hjælpe på det billede, for der er mange mennesker rundt omkring i de europæiske storbyer, som efterspørger mindre bybiler med fornuftig rækkevidde og gode opladningsevner,« mener Ilyas Dogru.

FDM forventer, at bilen vil komme til Danmark i begyndelsen af 2025 i en særlig vinterudgave.