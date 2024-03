Kunder hos Clever får med »et fingerknips« adgang til tusindvis af yderligere ladestandere, når de er på farten i Danmark.

Det skyldes et helt nyt samarbejde.

Nemlig samarbejdet mellem Clever og en anden gigant på det danske marked for opladning af elbiler, Ewii, som ejes af Andel og Nrgi. Det skriver Avisen Danmark.

Clevers forretningsmodel er en abonnementsløsning, hvor man betaler en fast månedlig pris for opladning på en af selskabets i alt 30.000 ladepunkter.

Og fremover kan Clever-abonnenterne altså nu også benytte Ewiis foreløbigt 2.000 ladepunkter som en del af abonnementet.

Hos Clever sikrer man sig dermed et bedre produkt over for kunderne, og hos Ewii sikrer man en bedre udnyttelse af den kapacitet, som man har opbygget med sine foreløbige investeringer i netværket.

Det konstaterer forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru over for B.T.

Han kalder det »en kongenyhed« for Clevers abonnenter.

»Med et fingerknips får Clevers kunder adgang til flere end 2.000 yderligere offentlige ladepunkter,« siger Ilyas Dogru.

»Og det stopper jo ikke der. Ewii har planer om at opføre mange flere i de kommende måneder,« tilføjer han.

Ilyas Dogru peger på, at aftalen mellem Clever og Ewii indvarsler en ny tid for lademarkedet i Danmark.

Nu er man så småt ved at nå til et punkt, hvor man indser, at det trods alt er begrænset hvor mange steder, man kan udvide med ladepunkter, og så handler det om noget andet, siger han.

»Vi er vidner til det, der vil blive fremtidens kamp om, hvordan markedet skal se ud. Når man ikke længere kan udvide, så er man nødt til at indgå bilaterale aftaler selskaberne imellem for at sikre sig det stærkest mulige netværk,« forklarer han.

Han ser tre fremtidige muligheder for sig for markedet og for de danske elbilejere.

»Bliver den dominerende model en løsning, som vi kender fra benzin- og dieselmarkedet, hvor man lader ad hoc og betaler med kreditkort, bliver det abonnementsløsninger som Clever, eller bliver det den tredje løsning,« spekulerer Ilyas Dogru.

»Med denne her aftale siger Ewii jo til sig selv og markedet, at de kan udnytte deres kapacitet, uden at de nødvendigvis selv behøver at have den direkte kundekontakt, og det kan også blive en løsning for andre operatører.«

»Det er vilde tider på markedet, og det bliver meget interessant at se, hvad der vinder. Måske er der plads til alle tre. Det skal kunderne bestemme i de kommende år,« slår Ilyas Dogru fast.