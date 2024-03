En af de store spillere på markedet for ladeoperatører i Danmark slår fast, at branchen selv bør løse problemer med skjulte gebyrer og uigennemskuelige priser.

Det understreger Ellen Trolle, som er direktør for Norlys’ ladestanderforretning, i et interview med B.T.

Dermed går hun i rette med en melding fra Norlys' egen brancheorganisation, Dansk e-Mobilitet.

Transportminister Thomas Danielsen har over for B.T. slået fast, at det 'selvfølgelig ikke er rimeligt, at der dukker en masse gebyrer op, hvis der ikke har været skiltet med det.'

Den melding kom efter flere historier i B.T. om danske elbilejere, som havde modtaget store regninger på grund af skjulte gebyrer.

Forinden havde ladeoperatørernes brancheorganisation Dansk e-Mobilitet ved direktør John Dyrby Paulsen i et interview med B.T. åbnet op for, at man var nødt til at acceptere politisk indblanding og lovgivning på området.

»Vi kan komme et lille stykke, men det kan godt være, at der er brug for lovgivning,« sagde John Dyrby Paulsen ved den lejlighed.

Men det synspunkt går Ellen Trolle og Norlys altså nu i rette med.

»Vi har en klar indstilling, og det er, at vi skal løse tingene, før vi fra politisk side bliver tvunget,« siger hun.

»Det er ikke nemt at løse efter et politisk krav, for der er mange systemer, der skal tale sammen. Politikerne vil måske lægge snittet ét sted, hvr vi kunne gøre det smartere rent teknisk på en anden måde. Det er klart på vores agenda,« fastslår Ellen Trolle.

Hun garanterer, at i hvert fald Norlys bliver klar til at efterleve ny EU-lovgivning, som træder i kraft på området i midten af april. De indeholder krav om bedre oplysning om priser over for kunderne.

»Allerede der er der tale om et betydeligt skridt. Så skal man direkte kunne se prisen, ligesom man hele tiden kan se på en benzinstander, hvor meget man har tanket for,« siger Ellen Trolle.

Større gennemskuelighed er også et af emnerne i en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra december. Den er en tværministeriel arbejdsgruppe nu i gang med at vurdere, bekræfter Transportministeriet over for B.T.

Ellen Trolle, direktør for Norlys’ ladestanderforretning. Foto: nilskrogh v/clienti a/s Vis mere Ellen Trolle, direktør for Norlys’ ladestanderforretning. Foto: nilskrogh v/clienti a/s

Hvad angår de skjulte spærretakster, så forventer Ellen Trolle, at Norlys i første omgang kan ende med at komme til at skilte over for kunderne, at specifikke betalingsmetoder fra andre udbydere kan betyde, at Norlys ikke kan garantere, at der ikke vil blive påført ektra gebyrer fra mellemled.

Norlys kommer ikke selv til at indføre spærretakster, garanterer Ellen Trolle.

Hvorfor sker alt det her først nu?

»Der er tale om et ekstremt umodent marked, hvor alle kæmper for at finde ud af, hvilken position, de skal have, og alle kigger på investeringskronerne og overvejer, hvordan man sikrer sig den rigtige løsning,« siger Ellen Trolle.

»Også teknologisk skal man have fundet sit ståsted,« tilføjer hun og forklarer, at Norlys ikke selv opererer med spærretakster.

Ellen Trolle drager sammenligninger med de chokregninger, som danskerne fik i mobiltelefoniens spæde begyndelse for år tilbage. Og det forløb skal ladebranchen lære af, konstaterer hun.

Hvad er det konkret, der skal til?

»Vi skal have indgået bilaterale aftaler mellem alle operatørerne, for at vi forhåbentlig kan gøre os uafhængige af mellemled, og det skal vi gøre så hurtigt som muligt,« siger Ellen Trolle.

»Det er er et stort arbejde med mange ubekendte, så det er nok ikke noget, der sker i morgen. Men inden for en overskuelig fremtid. Vi vil helt sikkert gøre fremskridt i år mod en større pristransparens og dermed mindske risikoen for skjulte gebyrer,« lover hun.

Hvornår kan forbrugerne se resultatet?

»Det fælles arbejde med at sikre fuld transparens er ikke en opgave, vi kan løse fra den ene dag til den anden. Men hvor der er vilje, er der vej, og som branche er jeg sikker på, at vi kan løse det, så flere forbrugere trygt tør tage det store skridt, som det er at skifte til elbil,« siger Ellen Trolle.

Den grundlæggende problematik omkring, at danskere, der lader bilen stå ved ladestanderen i timevis og dermed blokerer for andre brugere, skal løses ad en anden vej, mener hun.

»Jeg tror ikke, at vi kan løse det problem ved at straffe folk økonomisk i form af gebyrer,« siger Ellen Trolle.

»Det handler om nudging, at skubbe folk venligt i den rigtige retning. Frivillighedens vej kan godt noget. Det er den vej, vi skal,« understreger hun.