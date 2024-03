De seneste uger har vi oplevet en ny virkelighed på markedet for brugte biler Danmark.

Og nye tal synes at bekræfte udviklingen.

Efter at markedet har været præget af uhørte prisfald – både hvad antal og størrelse angår – ser det nemlig nu ud til, at markedet er bremset op og faldet til ro.

I hvert fald er både antallet af prisnedsættelser og størrelsen på prisfaldene på brugtvognsplatformen Bilbasen faldet markant i de seneste uger.

Helt dugfriske tal fra uge 7 viser, at der i sidste uge blev justeret pris på 3.053 biler på tværs af alle typer.

»Med undtagelse af uge 52 sidste år, så skal vi tilbage til slutningen af august sidste år for at finde et lavere antal,« oplyser Jan Lang, som er head of market insights hos Schibsted, der står bag Bilbasen.

Jan Lang spåede tidligere i februar over for B.T., at vi var begyndt at se en markant ændring af forholdene på bilmarkedet.

»Jeg tror, at det er nu, det sker. At bunden er nået,« sagde Jan Lang ved den lejlighed.

Da markedet blæste nedad i højeste tempo, og prisfaldene var flest og størst, oplevede Bilbasen langt over 5.000 prisnedsættelser ugentligt.

Prisfaldene har været ekstraordinært store på dieselbiler og elbiler, og for elbilerne gør det sig gældende, at antallet af prisnedsættelser i sidste uge var på 784.

Det er det laveste i tre måneder, fortæller Jan Lang. Gennemsnitligt blev brugte elbiler sat ned med 12.878 kroner.

Tallene fra Bilbasen viser også, at udbuddet af brugte biler er fortsat med at falde. Der er nu godt 61.300 biler til salg, og heraf er 9.100 elbiler, mens 4.600 er plug-in hybridbiler.