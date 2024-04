Der er store penge at spare, hvis du har en højre fod, som ikke er så tung. Eller hvis du bruger kræfter på at løfte den en lille smule, når du kører bil.

Du kommer nemlig meget længere på en tank fuld af brændstof eller på en opladning af elbilen, hvis du kører langsommere. Og det kan potentielt blive til mange penge.

Det konstaterer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, i den seneste udgave af B.T.s nye pengepodcast Spar Kassen, som kommer rundt om en lang række sparetip til bilejere.

Den handler slet og ret hver uge om at finde muligheder for at lave besparelser og hjælpe med træffe bedre økonomiske beslutninger i danskernes hverdag – og i den nyeste udgave er emnet biler.

Her fortæller Ilyas Dogru undervejs, at undersøgelser hos FDM viser, at man kan køre 20 procent længere på sit brændstof eller sin strøm, hvis man kører 110 km/t på motorvejen frem for 130 km/t.

Og sænker man farten yderligere til 90 km/t, er besparelsen tilsvarende større.

Ilyas Dogru, chefkonsulent, FDM. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Ilyas Dogru, chefkonsulent, FDM. Foto: Bax Lindhardt

»Vi lavede en undersøgelse, der viste, at du kan spare helt op til tre kroner pr. liter ved at køre 110 km/t i stedet for 130 km/t,« siger Ilyas Dogru.

»Det er jo mange penge. Hvis det er en fuld tank på 50 liter, så er det lige 150 kroner, du har sparet,« tilføjer han.

Hvis man kører 7.000 kilometer årligt på motorvejen og sænker farten fra 130 km/t til 110 km/t, så sparer man altså cirka 1.725 kroner.

REGNESTYKKET Antagelse: Benzinbilen kører cirka 12 km pr liter brændstof ved 130 km/t. Hvis du kører 7.000 kilometer på motorvej, vil du skulle bruge 583 liter benzin. Besparelsen ved at sænke farten er 20 procent = 116,6 liter benzin, som lige nu koster 14,79 kroner. 116,6 liter benzin x 14,79 kroner = 1.725 kroner



Hvis du kørre færre årlige kilometer på motorvejen, er den potentielle besparelse tilsvarende lavere.

Men Ilyas Dogru peger også på, at der er mange ting, man kan gøre som forbruger bare ved at kigge på sit kørselsmønster. Og her er hastigheden kun en af delene. Dem forklarer han om i podcasten.

Og så har han en indrømmelse:

»Jeg er ikke så god til at tage cyklen på de korte ture, det må jeg ærligt indrømme,« smiler Ilyas Dogru.

»Men det er også fordi, at hvis det regner og er koldt, så kan det godt være svært med to små børn,« tilføjer han.

Du kan altid lytte til Spar Kassen der, hvor du finder dine podcasts - eksempelvis Spotify – eller i vores player lige herunder artiklen.

Her får du blandt andet også et svar på, hvorfor benzinpriserne er så ens.