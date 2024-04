Reaktionen kommer prompte, når man spørger en dansk ekspert om situationen hos bilgiganten Ford.

»Det er ikke normalt i autobranchen.«

Situationen er nemlig den, at adskillige danske ejere af modellen Ford Mustang Mach-E har oplevet en række dramatiske situationer og nærulykker.

Alt sammen på grund af problemer med bremserne i bilmodellen, lyder deres fortællinger.

Sikkerhedsstyrelsen er siden gået ind i sagen og i en korrespondance, som B.T. har fået aktindsigt i, har man 'på det kraftigste' opfordret Fords tyske afdeling til at oplyse alle købere af en Ford Mustang Mach-E om , at der kan være et problem.

Mads Budolfsen er stifter af AutoMind, som blandt andet efteruddanner danske mekanikere i elbilteknologi.

Han siger:

»Det er usædvanligt, at Sikkerhedsstyrelsen er inde over på den måde,« siger Mads Budolfsen.

Mads Budolfsen fra AutoMind efteruddanner danske mekanikere, blandt andet i elbilteknologi. Foto: AutoMind Vis mere Mads Budolfsen fra AutoMind efteruddanner danske mekanikere, blandt andet i elbilteknologi. Foto: AutoMind

Han understreger, at han ikke kender til detaljerne i den konkrete sag.

B.T. har tidligere afdækket, at Ford ikke har kunnet fremprovokere fejlen under en omfattende undersøgelse af adskillige af de berørte biler over en længere periode.

Korrespondancen mellem Sikkerhedsstyrelsen og Ford i Tyskland har vist, at der ifølge bilfabrikanten er tale om 10 tilfælde i Danmark og yderligere 18 i andre europæiske lande.

De ialt 28 episoder matcher beskrivelsen af det, som Ford betegner som 'periodisk tab af bremseforstærkningsstøtte'.

Ford har valgt at afvise opfordringen fra de danske myndigheder.

Det kan Mads Budolfsen godt forstå:

B.T.s artikler i sagen om Ford Mustang Mach-E 21. februar 2024

Ann kørte på motorvejen, da bremserne svigtede: 'Jeg hylede og gik fuldstændig i panik' 26. februar 2024

Bremserne på gravide Jennis Ford svigtede – endte med at køre over for rødt med 70 km/t 27. februar 2024

Kim var tæt på uhyggelig ulykke: 'Jeg når at se, at hun har et barn på bagsædet'

FDM bekymret over meldinger om mystiske bremsesvigt: 'Øverste alarmpunkt hos alle' 8. marts 2024

Efter B.T.-historier om problemer med bremserne: Nu kræver myndighederne svar fra Ford

16. marts 2024

Kim og Ann kunne ikke bremse – nu har de mistet al tålmodighed: 'Stoler ikke på dem'

9. april 2024

Frustrationen vokser: Alle venter på svar fra Ford i sag om svigtende bremser

23. april 2024

B.T. afslører: Ford afviser opfordring fra danske myndigheder – og sagen breder sig

»Det er ret normalt, at man som bilfabrikant holder igen med at melde noget ud, indtil man har bekræftet, hvor fejlen er,« siger han.

»Så længe, der ikke er tale om en bekræftet fejl, er det svært for Ford at gå ud og lave en offentlig udmelding,« tilføjer han.

Ford har foreløbig kun udtalt sig sparsomt om sagen:

»Sikkerhed er en topprioritet hos Ford. Vi tager kundernes feedback meget alvorligt og undersøger i øjeblikket sagen,« lød meldingen fra kommunikationschef Lene Dahlquist i en mail i april.

Siden har B.T. ikke kunnet få flere ord fra bilgiganten.

Mads Budolfsen, har Ford en interesse i ikke at kunne bekræfte fejlen?

»Jeg er ikke i tvivl om, at hvis de havde et bekræftet problem på alle bilerne, så havde Ford også ageret på det,« siger bileksperten.

»Jeg forstår udmærket kundernes frustration, men det er en svær situation at stå i for Ford. Jeg er ikke i tvivl om, at de som et respekteret mærke har efterlevet det, som de skal, hvis de har bevist, at der rent faktisk er tale om en fejl.«

»Hvis Ford kunne løse det, så gjorde de det lige med det samme, men de har ikke ret mange tekniske spor, de kan følge, som jeg forstår det,« understreger Mads Budolfsen.

Skal der ske ulykker, før man kan tale om, at der foreligger tilstrækkeligt med beviser for en fejl?

»Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der skal ske ulykker. Men faktum er, at fejlen indtil nu ikke har kunnet findes.«

»Principielt kan man ikke afhjælpe noget, som man ikke selv kan genskabe. For hvis man ikke kan genskabe det, kan man jo ikke teste, om løsningen så virker,« siger Mads Budolfsen.

Har du lyttet til B.T.s podcast Spar Kassen, hvor vi hver uge tager emner op, som tager udgangspunkt i danskernes privatøkonomi.

I det seneste afsnit går vi helt tæt på kriseramte Coop og det historiske årsmøde i weekenden, hvor B.T. var til stede hele vejen.