»Det er en voldsom prisnedsættelse.«

Sådan lyder det fra forbrugerøkonom og chefkonsulent hos FDM Ilyas Dogru, om Hondas seneste prisjustering af deres elbil e: Ny1.

Honda oplyser fredag aften, at de har valgt at skære henholdsvis 75.000 og 86.000 kroner af den elektriske SUV.

Dermed lander den 'billige' model Elegance på 255.000 kroner og den 'dyre' model Advance på 275.000 kroner.

»Der er indregistreret 67 e: Ny1 elbiler i Danmark, hvor kun halvdelen er til private, så det har ikke været nogen succes indtil videre. Hvis de skal ind på markedet, så skal de sætte priserne ned,« siger Ilyas Dogru.

Det er anden gang Honda sætter prisen ned på deres SUV. Da den kom på markedet, kostede den over 400.000 kroner. Men de reagerede hurtigt og satte dem ned med 43.000 kroner.

Siden er markedet blevet utroligt presset af Teslas dominans – og prisnedsættelser.

Nu har Honda således set sig nødsaget til at sætte prisen ned igen.

»Deres priser er nu i et leje, hvor andre bilmærker begynder at se dyre ud,« lyder det.

Selvom prisen bliver sat ned, så peger FDM på, at bilen har nogle udfordringer. Her spiller blandt andet ladehastighed ind.

Hvordan kan en bilproducent som Honda tjene penge på deres elbil, når de sætter priserne ned ad to omgange så markant?

»Det er de færreste bilproducenter, der tjener penge på elbiler i øjeblikket. Men de har lavet produktionsapparatet, så derfor er de nødt til at sætte prisen ned for at få solgt nogle biler, hvilket de så kan tjene penge på.«

Prisnedsættelsen træder i kraft 1. marts.