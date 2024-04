De fleste med bil har formentlig prøvet det. At blive ramt af en uventet og stor regning for at få repareret den kære bil.

Men i B.T.s nye podcast 'Spar Kassen' er hjælpen på vej.

Her forklarer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, nemlig, hvordan det faktisk godt kan lade sig gøre at spare penge på værkstedsregningen.

Og forskellen kan faktisk være særdeles stor, påpeger han.

»Vi kender alle sammen en onkel, som har en mekaniker, som han har tillid til. Og det er sådan set også fint nok. Men spørgsmålet er bare, om den mekaniker er den billigste,« siger Ilyas Dogru i Spar Kassen.

»Hvis økonomien skal drive det her, så er du nødt til at indhente flere tilbud på skrift, så du kan sammenligne. Men du kan også presse din lokale mekaniker til at gå ned i pris, hvis han ikke er den billigste.«

»På den måde har vi i tidligere undersøgelser set, at man kan spare helt op til 40 procent af værkstedsregningen, hvis man vælger den billigste,« fastslår Ilyas Dogru.

Han foreslår samtidig, at man indhenter tilbud fra en mekaniker, som ikke nødvendigvis ligger i nærområdet.

»Det kan godt være, du skal køre 15 kilometer ekstra, men så kan du måske spare 100-200 kroner på timelønnen,« foreslår Ilyas Dogru.

»Gør dit hjemmearbejde, så er der faktisk rigtig mange penge at spare,« understreger han desuden.

I denne udgave kan du blandt meget andet få svar på, hvordan du kan spare tusindvis af kroner på bilforsikringen.