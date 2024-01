Eksperter har ved flere lejligheder fremhævet den som en af de store nyheder på bilmarkedet i 2024. Den skal udfordre Teslas populære modeller.

Men lanceringen af den nye elbil fra Volvo, EX30, er blevet forsinket på grund af problemer med bilens software.

Det rapporterer mediet Automotive News Europe, som har set korrespondance mellem Volvo og bilproducentens forhandlere, hvor nyheden bekræftes.

»Vi bekræfter, at Volvo arbejder utrætteligt for at løse problemet,« lyder det ifølge Automotive News Europe fra Volvo i korrespondancen.

»Der er gjort vigtige fremskridt, men softwareversion 1.2 opfylder endnu ikke alle de krav, der er nødvendige for at blive frigivet,« skriver man desuden.

Overfor mediet siger en talsperson i en e-mail, at der er tale om, at et 'begrænset antal kunder' har måttet vente et par ekstra dage på, at få deres bil leveret, mens man ser på mindre detaljer.

Volvo solgte i 2023 et rekordstort antal biler verden over, nemlig 708.716, hvilket var en stigning på 15 procent i forhold til 2022.

Og der er store forventninger til, at EX30-modellen kan løfte salget yderligere i 2024.

»Der har været meget hype om den, og de har allerede fået flere tusinde bestillinger. Den kommer til at udfordre, tror jeg,« forklarede forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, i begyndelsen af januar over for B.T.

Chefredaktør hos Bil Magasinet Mikkel Thomsager kaldte den i samme ombæring for 'et godt bud' på en bil, som vil storsælge i Danmark.