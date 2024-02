Selv om de erkender, at vilde regninger til danske forbrugere for opladning af elbilen er 'horrible', vil ladeoperatørernes brancheorganisation ikke love nogen snarlig løsning.

B.T. har ellers de seneste dage dokumenteret, hvordan kunder har fået gigantiske opkrævninger for opladninger af elbilen ved offentlige ladestandere.

Gregers Wacher Hansen betalte 84,82 kroner pr. kWh, da han i december ladede sin bil op i Ishøj. Det løb op i 546,43 kroner for en enkelt opladning. Den opkrævning har han efterfølgende fået refunderet fra E.On efter at B.T. gik ind i sagen.

Og Casper Søgaard blev opkrævet 1.505,11 kroner for en enkelt opladning på et hotel i Tyskland i sommeren 2022. Også det krav er efterfølgende blevet droppet.

Men selv om det er ladeoperatørerne, der opkræver de mange penge fra forbrugerne, er de det forkerte sted at rette sin vrede, lyder meldingen nu fra brancheorganisationen Dansk e-Mobilitet.

»Ingen i branchen er interesseret i de her situationer, hvor forbrugerne betaler ekstremt store beløb for deres opladninger,« understreger John Dyrby Paulsen, som er direktør i Dansk e-Mobilitet, over for B.T.

»Det er ikke ladeoperatørerne, der tjener ekstra på det men forskellige mellemhandlere, der formidler,« tilføjer han.

John Dyrby Paulsen erkender, at regninger som de beskrevne, er 'horrible', men han vil ikke love forvirrede og fortvivlede danske forbrugere en snarlig løsning.

»Hvis man kunne løse det ved at lukke enkelte af mellemdealerne ude, så ville det være nemmere, men det er ikke så nemt,« forklarer John Dyrby Paulsen.

»Nogle ladeoperatører kan måske godt sørge for, at de går uden om, men andre kan ikke. Om det teknisk kan lade sig gøre, det ved jeg ikke, men det er ikke så simpelt.«

»Jeg tør ikke sige, at vi som branche kan sætte en effektiv stopper for det. Vi kan komme et lille stykke, men det kan godt være, at der er brug for lovgivning,« siger John Dyrby Paulsen.

John Dyrby Paulsen, direktør i Dansk e-Mobilitet Foto: Dansk e-Mobilitet/Thomas Steen Sørensen Vis mere John Dyrby Paulsen, direktør i Dansk e-Mobilitet Foto: Dansk e-Mobilitet/Thomas Steen Sørensen

Hos FDM følger man situationen med stor interesse – og frustration på forbrugernes vegne.

»Det er ikke godt nok,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM om den manglende udsigt til en løsning.

»Branchen burde gå foran og ikke vente på lovgivning. Og så skal de gøre alt for, at de sager her ikke fortsætter med at ske. Det er budskabet fra FDM,« slår han fast.

John Dyrby Paulsen fortæller, at Dansk e-Mobilitet har problemstillingen som punkt på et bestyrelsesmøde i den kommende uge.

»Vi kan bidrage med bedre oplysning omkring, at der kan løbe ekstra omkostninger på, og så kan vi lave generelle henstillinger til, at man ikke lader mere enn tre timer,« siger John Dyrby Paulsen og tilføjer:

»Det kunne være en generel advarsel om, at hvis du lader mere end tre timer, så bliver det dyrere,«.

Når danskere som Gregers Wacher Hansen og Casper Søgaard har fået ekstreme regninger, så skyldes det nemlig, at deres elbiler har været tilsluttet ladestanderen så længe, at der efter et ukendt tidsrum er løbet store omkostninger på i form af 'spærreafgift'.

John Dyrby Paulsen erkender dog, at kunderne ikke kan forventes at have kendt til 'spærreafgiften' eller dens størrelse på forhånd.

Den fremgår da heller ikke af de regninger, som de to E.On-kunder efterfølgende har modtaget.

»Man har indført de her prisstrukturer og mekanismer for at forsøge at skubbe folk væk fra ladepunkterne igen bagefter. Men det kræver jo også, at folk ved, at der løber ekstra omkostninger på,« siger John Dyrby Paulsen.

»Det er god ladeskik, at man flytter bilen igen efter opladningen, men det kan man jo ikke bruge som argument for, at det skal være dyrt. For man kan ikke sige, at det burde forbrugeren have vidst,« slår han fast.

Hos E.On har market director Martin Jahrsdorfer over for B.T. forklaret, at man arbejder 'benhårdt' for at få løst problemet nu, og at man har 'sat en proces op for, at kunderne ikke får disse timegebyrer på roamingregningen'.

Ilyas Dogru peger på, at der i foråret er nye EU-regler på vej, som pålægger ladeoperatører at være 'tydelige omkring priser og prissætning'.

Han forventer, at det vil tvinge branchen til at reagere.

»Mantraet er, at kunden skal kunne gennemskue priserne upfront. Derfor burde vi ikke se de her sager i fremtiden, og gør vi det, bør hammeren falde overfor ladeoperatører, som ikke lever op til kravene,« understreger han.

»De danskere, som B.T. har skrevet om, ville aldrig have ladet bilen op de steder, hvis de havde vidst, hvad det kostede. Men der står ikke noget om det, og operatørerne skal blive meget bedre til at oplyse om priserne,« siger Ilyas Dogru.

John Dyrby Paulsen tror imidlertid ikke, at EU kommer ridende som kavaleriet og løser situationen.

»Jeg tror ikke, at vi bare kan læne os tilbage, og så kommer EU og fikser problemerne,« siger han.