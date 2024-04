Danske bilkøbere vælger i højere grad end noget andet EU-land elbilen i øjeblikket. Men nu lyder der fra flere sider en advarsel.

Nye tal afslører, at 41 procent af de nye biler, som er solgt i Danmark i årets tre første måneder var rene elbiler.

Og det er den højeste andel i hele EU.

I Danmark blev der solgt 36.940 personbiler i første kvartal mod 39.946 i samme periode sidste år.

Det er et fald på otte procent, men for elbiler er der sket en stigning på 28 procent til 15.201 i år, og det giver altså en andel på godt 41 procent.

Efter Danmark følger Sverige og Holland, hvor elbilerne står for henholdsvis 30,9 procent og 29,5 procent af det samlede salg af personbiler.

I Sverige gør det sig imidlertid gældende, at salget af elbiler er gået markant tilbage – med 19,4 procent – i forhold til begyndelsen af 2023.

»Det er positivt, at Danmark sætter et godt eksempel for mange af de øvrige EU-lande,« konstaterer Mads Rørvig, som er administrerende direktør hos De Danske Bilimportører, i en pressemeddelelse om tallene.

Han sender dog en advarsel:

»Hvis det skal fortsætte, kræver det dog, at afgifterne holdes i ro. Der er flere eksempler på, hvordan elbilsalget er gået i stå i flere af vores nabolande, hvor de økonomiske incitamenter er blevet fjernet for tidligt,« siger Mads Rørvig.

»Det kan vi stadig nå at undgå i Danmark,« tilføjer han.

I de seneste par år er bestanden af elbiler eksploderet på tværs af en række af EU-landene, men de høje vækstrater ser ud til nu at være fortid.

Salget af elbiler i EU er steget med lidt mere beskedne 3,8 procent fra sidste års 320.948 til 332.999 i første kvartal i 2024.

I Tyskland er salget af elbiler gået tilbage med 14 procent, men med 81.337 solgte er man fortsat akkurat det største EU-marked for elbiler foran Frankrig på 79.823, hvor salget er i stor fremgang.

Hos FDM mener man, at vi også herhjemme er nødt til at udvide støtteordninger til elbiler, hvis vi skal nå det, som man kalder 'norske tilstande'.

I Norge, som ikke er medlem af EU, er både bestand og nuværende salg af elbiler markant højere end i Danmark.

»Grunden til, at Danmark er så langt fremme i forhold til andre lande, er vores afgiftsstruktur, en veludviklet ladeinfrastruktur, og at danskerne generelt har taget elbilerne til sig,« siger Ilyas Dogru, som er forbrugerøkonom hos FDM, til B.T.

»Men hvis vi skal fortsætte den grønne omstilling af danskernes biler, mener vi, at man også er nødt til at se på, hvordan vi gør de billigere elbiler mere attraktive,« mener han.

Ilyas Dogru peger på, at den gennemsnitlige pris på en ny benzinbil i Danmark i 2023 var 243.000 kroner, mens det tilsvarende tal for elbiler var cirka 498.000 kroner – altså mere end det dobbelte.

»Ser man eksempelvis på elbilerne i prisklassen 350-450.000 kroner, så er de nødt til at blive billigere, hvis flere danskere skal kunne have mulighed for at købe dem. Ellers når vi ikke norske tilstande,« understreger han.

