De fleste kan huske dengang, hvor prisen på benzin flyttede sig konstant. Dengang kunne man som bilejer finde store og små besparelser ved blot at have øjnene åbne.

Men sådan er det ikke længere. I dag er priserne mere eller mindre ens hos tankstationerne rundt omkring i landet.

Men hvordan i alverden kan det overhovedet lade sig gøre, at alle selskaberne dag efter dag finder frem til den præcis samme pris?

Det spørgsmål har mange af B.T.s læsere stillet os og bedt os om at opklare.

Og i B.T.s nye podcast 'Spar Kassen', hvor vi hver uge forsøger at finde små og store besparelser til danskernes hverdag, stiller vi netop det spørgsmål videre til FDM's forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

Og du kan høre hele podcasten lige under denne artikel.

»Den officielle forklaring er, at Circle K kom til Danmark og opkøbte en masse af tankstationerne, og så sagde de, at i stedet for at have en løbende priskrig, så får vi en vedvarende priskrig, der hedder, at listeprisen, som er den officielle pris, er vi altid under,« siger Ilyas Dogru.

Han tilføjer, at den reelle pris på standeren altid er under det, som ellers er den helt officielle pris, listeprisen.

På den måde mener benzinselskaberne, at danskerne hele tiden får lave benzinpriser, og Ilyas Dogru forklarer, at konkurrenterne kigger på markedslederen, som er Circle K, og sætter prisen samme sted.

Ilyas Dogru konstaterer imidlertid i samme ombæring, at løbende opgørelser viser, at de samme tankstationers priser på strøm til elbiler langtfra er ens.

Spar Kassen-vært Niels Philip Kjeldsen spørger Ilyas Dogru ind til, om han synes, at udviklingen i benzinpriserne er god for forbrugerne, og om der er tale om en sund eller usund situation.

»Vi har også stillet os skeptisk overfor det. Det har undret os rigtig meget, at det skal koste det samme helt ned til den sidste øre og i hele landet,« siger Ilyas Dogru.

»Men vi har også stor tillid til konkurrencemyndigherne, som faktisk har undersøgt det. Og vi er selvfølgelig også glade for, at de fortsat holder øje med markedet,« forklarer han.

Du kan høre hele podcastafsnittet med Ilyas Dogru om biler lige herunder.

Her får du også svar på, hvordan du kan spare tusindvis af kroner på både billån og bilforsikring - og på at ændre din kørestil.