Der er fuld tryk på speederen i den stenrige Lamborghini-families krig mod den formodede arving til noget af den italienske sportsvognsproducent.

Nu viser det sig, at et sugerør kan blive afgørende for, hvordan sagen ender, skriver det britiske medie The Telegraph.

Flavia Borzone på 35 år hævder, at hun er barnebarn af Lamborghini-stifteren Ferruccio Lamborghini og dermed en af ​​familiens retmæssige arvinger.

Mandag lå første retsmøde i den bitre strid, og her kom det frem, at Flavia Borzone skal have instrueret en privatefterforsker i at sikre sig et sugerør fra model og sangerinde Elettra Lamborghini på 29 år.

En efterforsker har ved at snuppe sugerør fra model og sangerinde Elettra Lamborghini, forsøgt at få spyt til at afgøre den helt vilde arvestrid.

Planen var at få hendes spyt til en DNA-prøve, så Borzone kunne bevise, at de to er halvsøstre.

»For os er det vigtigt at vise, at Flavia Borzone ikke ønsker at fornærme hr. Lamborghini. Hun vil bare gerne anerkendes som hans datter. Hun har levet i årevis uden at vide, hvem hendes far er,« sagde advokat Sergio Culiersi i retssagen, skriver det britiske medie.

Lamborghini-stifterens søn, Tonino Lamborghini på 76 år, hævder hårdnakket, at han ikke er Borzones far.

Han anklager både Flavia Borzone og hendes mor, Rosalba Colosimo, for ærekrænkelse.

Ifølge Borzone skal hendes mor have mødt Lamborghini ved et tilfælde, da hun ventede ved et busstoppested i 1980'erne.

Den nu 76-årige forretningsmand skal have spurgt Colosimo, om hun havde brug for et lift, og det skulle efter sigende have været starten på forholdet.

Tonino Lamborghini hævder på sin side, at forholdet ikke har rødder i virkeligheden.

Han reagerer også stærkt på, at sugerøret - som i øvrigt er blevet kaldt "røret med tusinde hemmeligheder" af pressen - er blevet brugt uden noget samtykke.

Tonino Lamborghini kræver derfor, at sugerøret ikke kan bruges som bevis i retten. Han nægter også at give en ny, frivillig DNA-prøve.

Selv om familien solgte luksusbilmærket for årtier siden, sidder de stadig på enorme aktiver.

Tonino Lamborghini styrer nu livsstilsimperiet Tonino Lamborghini, som sælger ure, briller, parfume og fast ejendom. Virksomheden vurderes at være tæt på tre milliarder danske kroner værd.

Der er afsat omkring en måned til retssagen, der måske kan blive enden på den bitre strid.