Det så længe ud til, at februar ville byde på endnu en nedtur for bilbranchen i Danmark. Men på en voldsom slutspurt – og en ekstra dag – blev der lavet om på tingene.

Tallene viser imidlertid, at salget af flere biltyper mere eller mindre er gået i stå, mens én anden type nærmest egenhændigt redder resultatet hjem.

I februar blev der således solgt 11.218 nye personbiler i Danmark, og det er et fald på tre procent i forhold til samme måned sidste år.

Dermed fortsætter nedgangen i salget, som dog i januar var på 15 procent. Det viser dugfriske tal fra De Danske Bilimportører.

Faktisk var salget i februar længe på vej mod endnu et skuffende resultat, men med en stærk slutspurt og en ekstra februardag i baghånden i forhold til 2023, lykkedes det i højere grad at holde skindet på næsen.

Hos De Danske Bilimportører mener administrerende direktør Mads Rørvig, at usikkerheden på bilmarkedet har gjort danske forbrugere forsigtige.

»Der er stor appetit på biler blandt danskerne og god aktivitet i landets showrooms. Samtidig kommer de store forandringer og udsving på markedet med en grad af usikkerhed, som påvirker forbrugernes købsadfærd,« siger Mads Rørvig i en pressemeddelelse.

»Flere efterspørger sikkerhed og fleksibilitet, når de skal have ny bil, og her er privatleasing en oplagt mulighed, som er blevet betydeligt mere populær over de seneste år,« tilføjer han.

B.T. har tidligere beskrevet muligheder og faldgruber i forbindelse med privatleasing. I den forbindelse kom FDM's forbrugerøkonom Ilyas Dogru med en brugbar gylden regel.

I februar er det især salget af fossilbiler, som er styrtdykket i forhold til sidste år, viser tallene.

Salget af de resterende drivmidler, altså diesel-, benzin og plug-in-hybrider, er samlet set nede med 26 procent i forhold til februar 2023.

Det samlede salg trækkes imidlertid i den modsatte retning af danskernes stigende interesse i elbiler.

Her er der nemlig sket en stigning i salget på 58 procent i forhold til februar sidste år. I alt er der solgt 4.974 nye elbiler til danskerne i løbet af den seneste måned.

Og andelen af elbiler i det samlede tal er nu cirka 44 procent, viser tallene.

»Vi hørte flere sige i sidste måned, at det faldende salg i januar i hvert fald i nogen grad kunne tilskrives et fradrag, som først trådte i kraft i februar,« siger forbrugerøkonom Ilyas Dogru hos FDM.

»Men det er i hvert fald ikke hele forklaringen, kan vi se nu,« understreger han.

Ilyas Dogru peger på andre årsager til, at salget er lavere i år end i 2023.

»Vores forklaring er, at vi ser en markant mindre efterspørgsel efter diesel-, benzin- og plug-in-hybridbiler, som var holdt kunstigt højt sidste år af en række meget attraktive leasingtilbud,« siger Ilyas Dogru.

»Hvis vi skal følge med i år, så er vi nok nødt til at se flere gode tilbud igen. Det er det, der driver bilsalget i Danmark.«

»De gode tilbud er generelt fraværende lige nu, og så kan vi se det i tallene,« konstaterer han.

Den anden umiddelbare forklaring er, mener Ilyas Dogru, at salget af elbiler, som altså er steget markant, faktisk har været hæmmet voldsomt af manglende leveringer af flere af de mest populære modeller.

»Vi skal holde øje med, hvor mange Tesla Model Y, Skoda Enyaq og Volvo EX30, producenterne kan nå at levere i marts,« siger han.

»Jeg forventer stadig, at marts bliver vild, men det afhænger af, om mærkerne kan levere,« tilføjer Ilyas Dogru.