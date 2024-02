Det er ikke just glade dage for landets bilsælgere.

Priserne på brugte biler falder fortsat, og det er gået hurtigere, end man havde forventet.

Det skriver Finans.

»Priserne har været det helt store emne i de senere måneder, og januar var ingen undtagelse. Der blev sat over 22.000 biler ned i pris, hvilket er det højeste antal nogensinde,« siger Jan Lang, markedsanalytiker hos Bilbasen, til mediet.

Årsagen til, at bilernes pris sættes ned, skal blandt andet findes i en aggressiv prispolitik fra Teslas uhørt populære model Y.

En prispolitik, der således har fået både bilsælgere og private til også at sænke priserne.

For eksempel har Bilbasen i januar registreret intet mindre end 22.000 prisfald.

Selvom de faldende priser ikke ligefrem er en fest, for dem, der sælger biler, er det dog en positiv nyhed for køberne.

I starten af januar vurderede Jan Lang over for B.T., at priserne i løbet af 2024 kan falde endnu mere.

Og det var ikke den eneste gode nyhed.

»For et år siden havde vi omkring 70 elbiler til salg i et prisniveau omkring 100-150.000 kroner. Lige nu er udbuddet i den prisklasse på flere end 300,« sagde Jan Lang og tilføjede:

»Det er en kongenyhed for forbrugerne, for tidligere har det typisk været benzin- og dieselbiler, der lå i det prisleje, mens elbilerne simpelthen var for dyre.«