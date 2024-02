I øjeblikket er bilgiganten Audi i gang med en større udrulning af tilbagekaldelser i Europa.

Der er tale om tusindvis af Audi e-tron-modeller. Nærmere bestemt 42.668 modeller fra mellem 2018 og 2022, skriver Car-Recalls.

Også kunder i Danmark bliver ramt.

B.T. er i besiddelse af et brev, som er sendt til en dansk Audi-kunde 22. februar 2024, hvor det oplyses, at »din bil desværre også er berørt af denne tilbagekaldelse«.

Det bekræfter Audi Danmark ligeledes over for B.T.

»Det er korrekt, at tilbagekaldelsen også inkluderer biler i Danmark. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvor mange biler det drejer sig om, men det er et begrænset antal,« oplyser Britt Stellinger, presseansvarlig for Audi Danmark.

Årsagen til de mange tilbagekaldelser skyldes, at bilgiganten har konstateret afvigelser på enkelte højvoltsbatterier, som dermed også kan forekomme i danske Audi-kunders biler.

»Dette tiltag er nødvendigt, fordi der i tilfælde af berørte cellemoduler i forbindelse med et næsten fuldt opladet batteri kan opstå en overophedning af højvoltsbatteriet,« står der i føromtalte brev, som fortsætter:

»Det kan medføre brandfare med fare for alvorlige og livsfarlige kvæstelser for personer i og/eller uden for bilen samt alvorlige materielle skader.«

For at minimere denne risiko har kunder modtaget en række instrukser:

»De kunder, der har en bil, der er omfattet af tilbagekaldelsen, bliver i det brev, de modtager fra Motorstyrelsen i disse dage, instrueret i midlertidigt at begrænse batteriopladningen til maks.«

»80 procent for at minimere risikoen for overophedning. Dermed bliver batteriet belastet markant mindre ved opladning,« oplyser Britt Stellinger.

Dog går der lidt tid, før de danske Audi-kunder kan få deres bil på værksted.

B.T. er således i en besiddelse af en sms, hvor det står, at en kunde først kan få sin bil på værksted 3. april.

Og den vil så være klar til at køre igen dagen efter.

»Vi beklager dette uforudsete værkstedsophold og de ubehageligheder, der måtte opstå som følge heraf,« oplyser Audi Danmark til sine berørte kunder.