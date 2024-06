'Kan du ikke lige tage forbi Burger King og anmelde den nye Whopper', skriver redaktøren til mig tirsdag formiddag.

Den slags opgaver er umulige at sige nej til, så jeg tager af sted mod Nørreport i København, hvor en af Burger Kings afdelinger er placeret.

Jeg er der allerede klokken 11.30. En dag som denne - med en helt ny udgave af Burger Kings whopper - bør være en stor dag for alle burgernørder. Alligevel er der ikke ret mange kunder.

Bestillingen går nemt ved selvbetjening. Mange spørgsmål, mange fristelser. Jeg holder mig på måtten og køber en mellem whoppermenu.

Mens jeg venter, følger jeg med i den proces, der nogle gange spreder sig på fastfood-joints, når der skal være styr på bestillingsedlerne.

Jeg får mit måltid og går ovenpå, hvor der altid er mere ro og fred end stueetagen.

Første gang siden 1957

Forventningerne er skruet op. Burger King har lanceret en stor oplysningskampagne, hvor de fortæller en vild nyhed: De har ændret på whopperens smag for første gang siden 1957.

Indpakningen er ikke ændret. Burger King holder sig til en indpakning i pergamentpapir. Det er klogt, da det samtidig bruges til at holde om burgeren, så man ikke spilder mere end højest nødvendigt.

Første bid: Ah. Det er sådan en whopper skal smage. Boller og bøf er synkroniseret med størrelsen. Der er således ikke en bid, hvor der ikke er kød med.

Nogle gange hænder det, at der indledes bodeling mellem bolle og bøf, således at man enten får for meget kød eller for meget brød. Med whopperen er der altid en (tæt) på perfekt balance.

Burger King skriver i pressematerialet, at der er sket en forbedring i form af en ny luftig bolle, en mere flammegrillet bøf med salt og peber. Den er endda formet med en ny teknik , der 'fremmer teksturen, når man sætter tænderne i den'.

Flotte ord. Men jeg kan ikke smage forskel på den gamle og den nye whopper, så er det er lidt af en fuser.

Heldigvis. Det kan godt være, at der er foretaget nogle store forandringer, og feinschmeckere og andre eksperter kan fortælle mig detaljeret om de store smagsnuancer. Men jeg kan ikke smage det nye.

En god whopper har en flammegrillet bøf. Det er uændret. Bøffen er flad som en pandekage. Det er fint.

Der er også en enkelt tomatskive, der smager af tomat, løg - og salatblade. I min version var der endda et kækt salatblad, der stak ud fra resten. Et godt signal om at det grønne også er vigtigt.

Godt at whopperen stadig er en Whopper og ikke noget andet. Tak for det.

Slatne fritter

Fritterne - kedelige, slatne og intetsigende. Her er der ikke sket noget. Jeg vil håbe, at Burger King har det på listen som det næste, der skal forandres. Som sædvanligt er der også for få.

Og så er de dårlige. Det trækker ned i den samlede smagsoplevelse.

Tommel op: Whopper smager stadig godt, god størrelse på bøf og bolle, så man får en god smagsoplevelse af begge dele hele tiden.

Tommel ned: Dårlige fritter.

Burger King - Nørreport

Frederiksborggade 12

1360 København K

Whopper

Medium Fries

Medium Cola Zero

(Whopper meal) 84,00 kroner

