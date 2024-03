Flere hundrede danske ejere af en elbil fra Fisker, som meldes i dyb krise, står i en yderst risikabel situation.

Det forklarer Michael Ern Nielsen, som er advokat hos FDM, over for B.T. ovenpå de seneste dages udvikling for den dybt pressede danskstiftede elbilfabrikant.

Mandag blev handlen med Fisker-aktien suspenderet på børsen i New York, og efterfølgende meldte børsen ud, at man ville afnotere selskabet.

Og det kan i givet fald komme til at give Fiskers kunder store problemer.

»Hvis et selskab går konkurs, og man har købt et af deres produkter, så mister man i realiteten sin garanti,« siger Michael Ern Nielsen til B.T.

»Garantien sikrer jo, at garantigiver vil reparere produktet, i dette tilfælde en bil, hvis der opstår problemer, og når garantigiver går konkurs, er der ingen at gå til for kunden,« forklarer han.

Men kunderne står også med et andet potentielt problem, pointerer Michael Ern Nielsen.

Og det er reservedele.

»Jeg ved ikke, hvordan det forholder sig med Fisker, men biler kan være meget specifikke produkter, og det er ikke sikkert, at det vil være muligt at få fat på reservedele, hvis bilen på et tidspunkt har brug for at blive repareret,« siger Michael Ern Nielsen.

Han forklarer desuden, at der kan være øvrige kunder, som har bestilt og delvist forudbetalt for produktet, men som endnu ikke har modtaget levering.

»Hvis selskabet går konkurs, får du ikke bilen, og så skal du sådan set have penge tilbage,« siger Michael Ern Nielsen.

»Men det sker udelukkende, hvis der er penge tilbage i selskabet, og så vil du sandsynligvis blot få en mindre del af dit tilgodehavende i form af en dividende,« tilføjer han.

Lige nu kører der 210 privatejede elbiler fra Fisker rundt på de danske veje, og dertil kommer 96, som er leaset af enten private eller købt af virksomheder.

Men den situation, som Fisker-kunder meget snart kan havne i, kan også nemt komme til at ramme mange, mange andre danske bilejere i den kommende tid.

Det påpeger forbrugerøkonom hos FDM Ilyas Dogru.

»Midt i omstillingen til elbiler er der kommet rigtig mange nye bilmærker, især kinesiske,« siger han.

»Men der er jo kun de kunder, der er, så vi kan ikke undgå, at nogle mærker vil komme i vanskeligheder og enten blive opkøbt eller gå konkurs,« tilføjer Ilyas Dogru.

Eksempelvis har kinesiske Aiways og HiPhi, som senest vandt en stor rækkeviddetest i Norge, suspenderet produktionen, forklarer han. Og et tredje kinesisk mærke, NIO, er gået i dvale på det danske marked efter særdeles sløje salgsresultater.

»Der kører næsten 1.000 biler fra Aiways rundt i Danmark. Og det er ikke længe siden, at et andet populært mærke, Polestar, også kom i økonomiske vanskeligheder,« siger Ilyas Dogru.

Han vurderer i samme ombæring, at mange nye mærker har store armbevægelser, men ikke nødvendigvis noget solidt økonomisk fundament. Og det bør man som forbruger være opmærksom på.

»Er man i tvivl, så anbefaler vi, at man benytter sig af privatleasing og dermed undgår bekymringer om service, reservedele og værditab,« understreger Ilyas Dogru.