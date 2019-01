PARIS SAINT-GERMAIN - GUINGAMP

Det lugter af en ny storsejr til Paris Saint-Germain, der tager imod Guingamp i den franske liga cup. Derfor bør Mbappé have gode chancer for at komme på måltavlen i aften. Vidunderdrengen har haft en forrygende sæson i storklubben, hvor han i ligaen på eget græs har scoret i alle hjemmekampe. Dog fik han scoret i én af de tre Champions League-hjemmekampe. Men i den franske Liga Cup skal vinderen findes på dagen, så det forventes at Paris kommer i noget nær stærkeste opstilling. Og da Paris er stærke på eget græs, kan Mbappé sagtens få scoret.

Mbappé scorer i kampen

Frankrig - Coupe de la Ligue, klokken 21:05

Oddset 1,60 er fundet hos Danske Spil



REAL MADRID - LEGANES

Real Madrids defensiv er endnu ikke dukket op i 2019. To kampe er det blevet til indtil videre, og der er blevet lukket to mål ind i begge opgør. Det er ikke nogen overraskelse, at det ser sløjt ud på den defensive front, og det kan Leganes sagtens udnytte i aften. Gæsterne kan spille frit, fordi der ikke er de store forventninger til dem, og et udebanmål er altid vigtigt inden returopgøret. Leganes er dog heller ikke det skarpeste hold rent forsvarsmæssigt, og selv om Real Madrids offensiv så tandløs i weekenden, så bør de alligevel være pænt motiverede til denne kamp foran egne fans.

Begge hold scorer i kampen

Spanien - Copa del Rey, klokken 21:30

Oddset 2,05 er fundet hos Bethard



VILLARREAL - ESPANYOL

Villareal tager imod Espanyol, og her kan det sagtens ske, at vi får en taktisk første halvleg. Hjemmeholdet kæmper til dagligt med nedrykningskampen i La Liga, så det er svært at se, hvorfor de skal komme i stærkeste opstilling her. Omvendt er Espanyol ikke begejstrede for at spille på udebane, hvor det kun er blevet til én sejr i ligaen. Dog kommer holdet til at gå efter at holde buret rent, hvilket vil give dem en fin udgangsposition før returkampen. Alt andet lige er det et pænt spil til den fornemme betaling.

0-0 efter første halvleg

Spanien - Copa del Rey, klokken 20:30

Oddset 2,70 er fundet hos Unibet