STOKE - LUTON

Luton rykkede op med en offensiv spillestil, og det er også den, der skal bære dem igennem til overlevelse. De er rækkens klart mest målrige hold med 17 af de første 20 kampe over denne mållinje, heraf de seneste ni i træk. De møder et Stoke-hold, som har været en kæmpe skuffelse i denne sæson og stadig ligger til nedrykning. De er også relativt målrige med 13 af 20 kampe over denne mållinje, heraf mindst tre mål i deres kampe i fire af de fem seneste opgør. Stoke må forventes at gå hårdt efter sejren, og det bør give en åben og målrig kamp.



Over 2,5 mål i kampen

England - The Championship, klokken 21:00

Oddset 1,80 er fundet hos Bet365



NAPOLI - GENK

Napoli skal bruge ét point for at gå videre i Champions League, mens Genk er færdige, og så burde de belgiske gæster være chanceløse. De får næppe point ud af kampen, men det er i hvert fald et højt odds på, at de får scoret. De scorede i begge kampe mod både Salzburg og Liverpool, og kommer med et ret offensivt udtryk til deres kampe - og nu hvor de kan spille helt frit, vil det overraske, hvis de bare stillede sig ned. Napoli har i øvrigt forsvaret dårligt længe, og begge hold har scoret i ni af holdets seneste 10 kampe, så flot betaling på, at begge scorer.



Begge hold scorer i kampen

UEFA - Champions League, klokken 18:55

Oddset 1,95 er fundet hos Bet365



OLYMPIQUE LYON - RB LEIPZIG

Overraskende højt odds på Lyon i denne kamp. Sagen er den, at RB Leipzig allerede er videre, da de ikke kan blive dårligst indbyrdes af de tre hold, der eventuelt kan slutte på 10 kampe, og selv om de spiller for en førsteplads i puljen, kan det godt betyde, at man vælger at spare et par stamspillere i denne kamp. Lyon kan selv afgøre videre deltagelse med en sejr, så de kommer med størst mulige motivation, og selv om det er et minus, at værterne er uden Leo Dubois og Youssouf Kone, og Leipzig er uden et par af de normale startere, så bør der være fin værdi på 1-tallet.



Lyon vinder kampen

UEFA - Champions League, klokken 21:00

Oddset 2,55 er fundet hos Unibet



