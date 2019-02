ESPANYOL - HUESCA

Huesca tabte en vigtig kamp i bunden af rækken mandag mod Bilbao, men kampen understregede dog, at man har fået styr på defensiven. I de seneste fire kampe har man blot lukket ét mål ind, og det var på straffespark mod Bilbao. Modsat så offensiven ikke prangende ud, og af samme grund ligner det få mål hér. Espanyol er ikke specielt godt kørende og skabte stort set intet mod Valencia senest. Det taler imod spillet, at begge hold har en forsvarer i karantæne, men alt andet lige ligner det et opgør, hvor vi næppe får mange mål at se.

Under 2,5 mål i kampen

Spanien - La Liga, klokken 21:00

Oddset 1,87 er fundet hos Betfair Sportsbook

AaB - SØNDERJYSKE

Indtil videre er samtlige fem kampe under Jacob Friis endt med mindst tre mål, og det bør blive alle gode gange seks. AaB får vigtige Lucas Andersen med igen efter karantæne, og mon ikke vi også får Tom van Weert at se tilbage i startopstillingen, efter han lidt overraskende var vraget i Herning. Sønderjyske mangler den vigtige forsvarer Kees Luijckx på grund af karantæne, men prøver at spille målsøgende under Glen Riddersholm og har også været uheldige i de to første kampe, hvor man har ramt stolperne tre gange. Gå efter mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,02 er fundet hos Unibet

CARDIFF - WATFORD

Cardiff hænger overraskende flot på i bunden af Premier League. Holdets meget fysiske stil med stor fokus på dødbolde har voldt mange hold problemer, i hvert fald hjemme i Cardiff , da man hjemme ofte kommer ud med stor energi. Otte ud af holdets første 13 hjemmekampe er endt med mindst tre mål, og denne kamp kan nemt blive den næste i rækken. Begge hold spiller nemlig ret direkte, hvilket i hvert fald i den omvendte kamp gav en ret åben slagudveksling med hele fem mål til følge. Derfor virker oddset pænt på mindst tre mål hér.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier League, klokken 20:45

Oddset 2,12 er fundet hos Unibet