Liverpool - Wolverhampton

Wolverhampton viste høj klasse mod Manchester City, men det var også en kamp, der kostede mange kræfter, og nu skal man så på banen igen under to døgn efter man gik fra banen mod City. Af samme grund vil det overraske, hvis ikke gæsterne vælger at spille med en del reserver i denne kamp for at have friske ben til kampen mod Watford nytårsdag, og det skal alt andet lige åbne op for en klar hjemmesejr. Liverpool har været suveræne det meste af sæsonen og leverede en pragtpræstation i Leicester, så mon ikke de formår at vinde denne kamp klart.

Liverpool vinder med mere end ét mål

England Premier League, klokken 17:30

Odds 1,88 er fundet hos Bet365 (asian -1,5)



Swansea - Barnsley

Bundholdet Barnsley har set forbedrede ud i de seneste kampe, og har faktisk hentet point i fire kampe på stribe. Det kan nemt blive alle gode gange fem mod formsvage Swansea. Værterne har blot vundet to af de seneste ni kampe, og senest var man ikke for alvor i nærheden af point i Brentford. Swansea må stadig undvære Joe Rodon, mens den vigtige forsvarer Mike van der Hoorn formentlig heller ikke bliver klar, mens Barnsley for deres del kan komme i stærkeste opstilling. Alt andet lige er betalingen for høj på, at gæsterne får point.

Barnsley får point i kampen

England Championship, klokken 16:00

Odds 1,97 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Manchester City - Sheffield United

Manchester City havde en forfærdelig kamp mod Wolverhampton, hvor man dels brugte mange kræfter på at være i undertal i 80 minutter og oveni fik målmand Ederson i karantæne. Det kan koste før denne kamp mod sæsonens overraskelse. Sheffield United har vist sig som et hold, der er meget svære at bryde ned, og i deres første kamp mod Liverpool var de således tæt på at stjæle et point. Gæsterne kan komme i stærkeste opstilling, og man skal langt fra afvise, at de kan udnytte den længere restitutionstid til at hente et hæderligt resultat.

Sheffield United taber med maks. ét mål

England Premier League, klokken 19:00

Odds 2,26 er fundet hos NordicBet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme