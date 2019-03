Jong Utrecht - FC Eindhoven

Jong Utrecht har haft et forfærdeligt år indtil videre. Ni kampe har budt på ni nederlag, og det hænger blandt andet sammen med, at man har mistet topscorer Nick Venema til klubbens førstehold og assistkongen Sylla Sow til RKC Waalwijk. Der er nemlig ingen nedrykning i denne række, så de mange nederlag har som sådan ingen betydning. Eindhoven kæmper for at komme med i slutspillet, og selv om de er sejrsløse i fem kampe i træk, har det også været mod hold fra den bedste halvdel. Her bør man være mindst en klasse over modstanderen.

FC Eindhoven vinder kampen

Holland - Eerste Divisie, klokken 20:00

Oddset 1,80 er fundet hos Unibet



Cagliari - Fiorentina

Cagliari har i denne sæson været stærke hjemme, hvor man kun har tabt til Napoli og Atalanta, og det er også de eneste to hold, man har ikke har scoret imod i de seneste syv kampe på Sardegna Arena. Fiorentina er en klasse under de to hold, men man bemærker dog, at de har spillet meget underholdende kampe på det seneste med fire kampe i træk, hvor begge hold har scoret. Cagliari mangler stadig Ragnar Klavan og har nu midtbanemanden Filip Bradaric i karantæne. Fiorentina er uden Jordan Veretout på samme konto. Gå efter, at begge hold scorer.

Begge hold scorer i kampen

Italien - Serie A, klokken 20:30

Oddset 1,83 er fundet hos Bethard



Nice - Toulouse

Møde mellem to hold, for hvem fordelen af hjemmebane betyder voldsomt meget. Nice har i de seneste otte kampe på eget græs blot lukket ét mål ind og da også vundet seks af kampene. Bortset fra kampen mod Lyon, giver man generelt set heller ikke mange chancer væk hjemme på Allianz Riviera og møder her et hold, der kommer med tre nederlag på stribe på fremmed græs. Kun mod Bordeaux præsterede man godt nok til point, og med tanke på, at Nice kan komme i stærkeste opstilling, virker oddset en anelse for højt på sejr til dem.

Nice vinder kampen

Frankrig - Ligue 1, klokken 19:00

Oddset 2,20 er fundet hos Bethard