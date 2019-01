VfL Bochum - MSV Duisburg

Der skal være klar forskel på de to hold i denne kamp. Bochum sluttede efteråret stærkt af, og har stadig en mulighed for at blande sig i spillet om playoff-pladsen. Udover den karantæneramte forsvarer Tim Hoogland er Bochum i stærkeste opstilling. Efter en kort opblussen i forbindelse med trænerskiftet, så Duisburg forfærdelige ud i de sidste kampe før ferien. Her tabte man fire kampe på stribe og lukkede 13 mål ind, og er hårdt ramt til denne kamp. Stanislav Iljutchenko og John Verhoek er i karantæne, og skadeslisten er lang. Spil 1-tallet.

Bochum vinder kampen

Tyskland 2. Bundesliga, klokken 18:30

Odds 1,75¨ er fundet hos Unibet





Wolverhampton - West Ham

Det er et overraskende højt odds, man får på mange mål i denne kamp. Wolverhampton savner nemlig stadig Willy Boly i forsvaret, og i de første kampe uden ham på grund af karantæne, har holdet set meget udfordrede ud defensivt. Til gengæld har West Ham endelig fået ro om stjernen Marko Arnautovic, hvilket bør give dem et offensivt boost, men modsat er de det hold i den bedste halvdel, der giver med afstand flest chancer væk. Hjemme på Molineux plejer Wolverhampton at spille frisk til, og det bør kunne give en åben kamp. Spil på mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

England - Premier LEague, klokken 20:45

Odds 2,00 er fundet hos Betfair Sportsbook





Fulham - Brighton

Det er en kamp, som Fulham meget gerne skal vinde, hvis de vil blive oppe, og det bør de også have fine chancer for at gøre. Under Claudio Ranieri har man gjort det fornuftigt hjemme, og var ret uheldige med at tabe til Tottenham senest. Udover Alfie Mawson er værterne i stærkeste opstilling. Brighton har været dårlige på udebane hele sæsonen, og havde næppe vundet i Huddersfield, hvis ikke danskerklubben havde fået et tidligt rødt kort. Brighton har Bernardo skadet, men uanset hvad er det svært at se, at Fulham ikke skal være større favoritter.

Fulham vinder kampen

England - Premier LEague, klokken 20:45

Odds 2,45 er fundet hos Unibet