Zimbabwe - DR Congo

Et sjældent spil på »over«-mål i en kamp fra de afrikanske mesterskaber, men det er trods alt svært ikke at se mål i denne kamp. Begge hold skal vinde for at kunne gå videre, mens uafgjort sender begge hold hjem, og det bør man alt andet lige før eller siden kunne se på de to holds tilgang til kampen. Dertil kommer, at temperaturen er nede på mere humane grader i aftenkampene, og selv om DR Congo ikke har imponeret voldsomt offensivt, har deres første to kampe også været enten i ulidelige temperaturer eller mod favoritterne fra Egypten.

Over 1,5 mål i kampen

African Cup of Nations, klokken 21:00

Odds 1,45 er fundet hos Bwin



Spanien - Tyskland

Finale ved EM med en for stor favorit. Spanien har godt nok set overbevisende ud i de to seneste kampe, men før det tabte man til Italien og var få minutter fra at ryge ud af turneringen mod Belgien. Holdet er stærke fremad banen og på bolden, men defensivt er man ikke voldsomt imponerende, og det er helt sikkert noget, som tyskerne har tænkt sig at udnytte. Som Danmark selv opdagede, er tyskerne nådesløse til at straffe modstandernes fejl, og deres fart kan Spanien godt få problemer med. Derfor må værdien være på tyskerne i finalen.

Tyskland taber ikke kampen

U21 EM-slutrunde, klokken 20:45

Odds 1,91 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



Madagascar - Nigeria

Gruppefinale hvor uafgjort virker som et ret oplagt bud. Nigeria vinder gruppen med uafgjort, og har i forvejen ikke været alt for overbevisende offensivt indtil videre i turneringen. Madagascar er en af turneringens overraskelser og de sikrer andenpladsen og en plads i næste runde med uafgjort. Derfor kommer de helt sikkert med et defensivt udgangspunkt til denne kamp, og dertil kommer den nærmest dræbende varme i Egypten i disse dage, men omkring 35 grader ved kampstart. Derfor virker krydset her til at være et meget interessant spil.

Kampen ender uafgjort

African Cup of Nations, klokken 18:00

Odds 2,80 er fundet hos Unibet

Ændringer i de angivne odds kan forekomme