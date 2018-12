Julefreden er ved at sænke sig over de danske hjem. Stegen skal snart i ovnen og inden længe indtager Tyren Ferdinand, Pluto og alle vennerne fra Disney Sjov familiens husalter. Men fodbold bliver der også spillet i dag, og der er et par lækre spil fra Tyrkiet og et enkelt natkassespil fra NFL at tjene penge på denne skønne juleaftensdag.



Akhisarspor - Konyaspor

Akhsisarspor ligger i bunden af rækken, og det har kostet dyrt for den smalle trup også at være med i Europa League. Nu er man så færdige med europæisk deltagelse, og det bør give bedre resultater. Til denne kamp er man kun vicetopscorer Jevjen Selesnjov fra at være i stærkeste opstilling. Gæsterne Konyaspor har været dårlige på fremmed græs længe med seks kampe i træk uden sejr, og mangler en del stamspillere til denne kamp. Jens Jønsson, Farhat Öztorun, Ugur Demirok og Deni Milosevic. Derfor virker det fornuftigt at spille på 1X.

Akhsisarspor får point i kampen

Tyrkiet Süper Lig, klokken 18:00

Odds 1,46 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)



Antalyaspor - Fenerbahce

Krisen er nærmest total i storklubben Fenerbahce, som sensationelt ligger under stregen efter 16 runder og ikke ret meget fungerer for tiden. Slet ikke på udebane, hvor man kun har hentet fem point i otte kampe, og derfor virker oddset her til at være sat ud fra hvordan Fenerbahce normalt plejer at spille og ikke på hvordan de så rent faktisk spiller. Antalyaspor spiller med i toppen af rækken, og selv om deres form har været lidt blandet, er de normalt et ganske fint udehold. Begge hold har i øvrigt en stamspiller i karantæne. Gå efter 1X.

Antalyaspor får point i kampen

Tyrkiet Süper Lig, klokken 18:00

Odds 2,06 er fundet hos NordicBet (asian +0,5)



Oakland Raiders - Denver Broncos

Kamp mellem to hold, der ikke har mere at spille for i denne sæson. Raiders stod for forrige rundes chok ved at slå Steelers, og da dette kan blive den sidste kamp på Oakland Coliseum, forventes et pæn opbakning til værterne, selv om de ikke har mere at spille for. Dertil kommer, at quarterback Derek Carr nu er oppe på 278 kast i træk uden en interception, og den rekord vil han meget gerne udbygge. For en måneds tid virkede de til at have ramt formen på det rigtige tidspunkt, men to nederlag til 49’ers og Browns har ødelagt alt. Prøv derfor et spil på Raiders.

Oakland Raiders vinder kampen

NFL, klokken 02:15 (nat til tirsdag)

Odds 2,35 er fundet hos Bet365

Ændringer i de angivne odds kan forekomme