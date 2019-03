Det var de færreste, der havde regnet med, at Danmark fik noget ud af kampen mod Schweiz i Basel, efter at have været nede med 3-0 efter 83 minutter. Men som bekendt udlignede Henrik Dalsgaard i tre minutters overtid til slutresultat 3-3 og det vakte stor jubel i specielt tre danske hjem.

Det resultat var der hele tre kunder hos Danske Spil, der havde kombineret med et 3-3 resultat i Norge mod Sverige kampen, hvor Norge udlignede i syv minutters overtid. De to kampe i kombination gav et samlet odds 10.000, og dermed en gevinst på 100.000 kroner for bare en 10’er.

»Det er meget sjældent, at nogen rammer et sådan vanvidsodds. Det var jo et helt vildt comeback af Danmark, som gjorde disse Oddset-spillere rige, og stort tillykke skal der lyde herfra,« siger oddsansvarlig Peter Emmike Rasmussen fra Danske Spil.

Da Danmark var nede 3-0, var der odds 150 på, at kampen ville ende 3-3, og det var der rent faktisk en spiller hos Danske Spil, der også havde spillet en 10’er på, og dermed vandt vedkommende 1500 kroner. Alt i alt endte aftenen med at koste Danske Spil et tab på over fem millioner kroner.