Valladolid - Valencia

Det ligner alt andet lige mål i denne kamp. Valencia har været ret målrige på det seneste med fem af de seneste seks kampe med mindst tre mål, og nogle af de kampe har været regulære chanceorgier. Med mindre Getafe dummer sig, skal de op at vinde denne kamp for at sikre Champions League, så det bliver næppe et hold med en defensiv tilgang til kampen. Valladolid kunne feste efter at have reddet endnu en sæson i den bedste række i sidste uge, og derfor kan de spille noget mere frigjort i denne kamp. Derfor virker et spil på mange mål fint betalt.

Over 2,5 mål i kampen

Spanien Primera Division, klokken 16:15

Odds 1,67 er fundet hos Unibet



Skive - Ringkøbing

Godt nok må Skive undvære den langtidsskadede André Bjerregaard, men det er stadig ret svært at se andet end en meget klar hjemmesejr. Ringkøbing er oprykningsspillets dårligste hold, og de har da også et rundt nul på pointkontoen i de fire kampe så langt. Begge udekampe er tabt med mindst to mål, og det mod noget dårligere modstand end Skive. Værterne er på sikker kurs mod oprykning, og selv om det har knebet en smule med scoringerne i de seneste kampe, bør de stadig have klassen til at vinde klart til et overraskende pænt odds.

Skive vinder med mere end ét mål

Danmark 2. division op-spil, klokken 15:00

Odds 2,02 er fundet hos Unibet (asian -1,5)

Monaco - Amiens

Bundgyser i Frankrig med en al for stor favorit. Monaco fik en kort opblussen efter Leonardo Jardim blev genansat, men siden er de gået i stå igen med nu syv kampe i træk uden sejr. Hjemme har de vundet tre ud af 18 kampe i denne sæson, og møder her et Amiens-hold, der har vist sig svære at besejre på det seneste. Blot én af de seneste 11 kampe har man tabt, og de kommer helt sikkert til Monaco med et mål om at snuppe det ene point. Begge hold er i stærkeste opstilling, og i hvad der nemt kan blive en meget nervøs kamp, spilles X2.

Amiens taber ikke kampen

Frankrig Ligue 1, klokken 21:00

Odds 2,38 er fundet hos Unibet (asian +0,5)

Ændringer i de angivne odds kan forekomme