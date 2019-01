Bettingklubben er klar med seks nye spiltips til din weekend.

Og skal du ud og satse på gevinst, så skal du i denne omgang tage et smut til Spanien og derefter forbi USA og NFL.

Men først burde der være penge at hente i det engelske, når den står på FA Cup mellem Chelsea og Nottingham Forest, hvor der er god sandsynlighed for, at begge hold kommer på tavlen.

Det mener Nicolai Baldorf, der er en af de faste medvirkende i B.T.s podcast Bettingklubben.

»Jeg forventer, at Chelsea kommer til at rotere til denne kamp. De har godt nok ikke været specielt underholdende på det seneste, det så man blandt andet også i midtugekampen mod Southampton, hvor de spillede 0-0. Men det bliver noget andet, når det er en cup-kamp, og Nottingham Forest kommer med sikkerhed til at stille forholdsvis stærkt,« lyder det fra Nicolai Baldorf, der tilføjer:

»Og så er det også et meget underholdende mandskab (Nottingham Forest, red.) i Championship. Det er faktisk kun sket to gange, at de ikke har scoret på udebane i denne her sæson.«

Den anden faste deltager i Bettingklubben, Steffen Dam, er i denne omgang afløst af spilekspert Stefan Lind Kristensen, der er særligt stærk i spansk fodbold, som han følger tæt.

Og derfor har han også valgt at gå spansk til værks i sine spil.

Atletico Madrid's French forward Antoine Griezmann gestures during the Spanish League football match between Club Atletico de Madrid and RCD Espanyol at the Wanda Metropolitano stadium in Madrid on Decemeber 22, 2018.

Stefan Lind melder ind med Sevilla-Atletico Madrid, hvor nummer tre tager imod nummer to i La LIga.

»Et 1-tal med Asian-0. For Sevilla betyder hjemmebanen rigtig meget, de har spillet en god sæson, og Atletico Madrid har haft det meget svært på udebane. Deres to faste venstre backs, Hernandez og Filipe Luis, er begge ude, så de rykker Saul ned på venstre back, og derudover har de Diego Costa ude. Så et Atletico Madrid-hold, der ikke er i stærkeste opstilling og har haft det svært,« lyder meldingen fra Stefan.

I sin vurdering af spillet på Sevilla mod Atletico Madrid bringer Lind også 'table of justice' ind i forhold til sin vurdering af kampen, og netop 'table of justice' kan være en god indikator, men man skal stadig tage den med et gran salt.

»Det er stadig kun ud fra afslutninger, og et hold kan have bolden rigtig meget og ikke afslutte specielt meget, og så tæller det ikke med i den tabel, og hvis du er foran, for eksempel et Atletico Madrid-hold, så afslutter de ikke særlig meget, men prøver mere at stabilisere.«

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - DECEMBER 30: Rod Smith #45 of the Dallas Cowboys celebrates his fourth quarter touchdown run against the New York Giants at MetLife Stadium on December 30, 2018 in East Rutherford, New Jersey.

Bettingklubben flyver fra Spanien til USA, hvor Nicolai Baldorf har udset sig gode muligheder i NFL. Her skal Dallas Cowboys møde Seattle Seahawks, og Baldorf udser sig en sejr til Cowboys.

»Det er hæderkronede dage for os NFL-fans, fordi slutspillet starter, og det gør det med et brag af en wildcard-runde. Dallas Cowboys tager imod Seattle Seahawks, og her spiller jeg sejr til Cowboys. Det er selvfølgelig en meget tæt kamp, men rent odssmæssigt forstår jeg ikke, hvorfor Seahawks er blevet gjort til et bedre hold end Dallas Cowboys,« siger Nicolai Baldorf og tilføjer:

»Da de mødtes tidligere på sæsonen vandt Seahawks, men der skal man bare lige huske, at der spillede Amari Cooper ikke for Dallas Cowboys.«

Nicolai Baldorf peger på widereceiver Amari Cooper, der kom til Dallas Cowboys i oktober måned, som en de afgørende faktorer for, hvorfor holdet er større favoritter til at vinde. Cooper har haft afgørende betydning for Dallas Cowboys spil og hjulpet holdet meget, mener Baldorf.

