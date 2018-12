Esperance - Guadalajara Chivas

Det skal være en særdeles fin betaling på, at vi får mindst tre mål. Ni gange i træk er kampen er kampen om femtepladsen endt med mindst tre mål ved FIFA World Club Cup, og der er ingen grund til at tro, at denne kamp skulle gå så meget anderledes. Begge hold kom med målet om at komme i semifinalen, og møder derfor skuffede op til kampen, og begge hold faldt i kvartfinalerne på håbløst forsvarsspil. Modsat viste i hvert fald Chivas også fint offensivt spil, og nu hvor der ikke er det store på spil, bør det blive en chancerig kamp med mange mål.

Over 2,5 mål i kampen

FIFA - World Club Cup, klokken 14:30

Oddset 1,87 er fundet hos Betfair Sportsbook





Bologna - Milan

Milan røg skuffende ud af Europa League, og det understregede endnu engang, at man ikke er specielt stærke på fremmed græs, hvor man i den hjemlige liga kun har vundet to gange i denne sæson og er uden Lucas Biglia og Giacomo Bonaventura til denne kamp. Det er nu ikke fordi, at Bologna imponerer voldsomt, men hvor de er helt forfærdelige på udebane, går det trods alt hæderligt på eget græs, hvor det er blevet til point i over halvdelen af kampene. Værterne er i mere eller mindre stærkeste opstilling og skal have fornuftige chancer for point.

Bologna får point i kampen

Italien - Serie A, klokken 20:30

Oddset 1,97 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)





River Plate - Al Ain

Hvor det europæiske hold kvalificerer sig problemfrit til finalen stort set hvert år, er sagen en helt anden med de sydamerikanske hold. De er ofte i store problemer i deres semifinaler, og denne kamp kan snildt blive den næste i rækken. Al Ain er nemlig på hjemmebane, og har et udsolgt stadion i ryggen, og efter en forfærdelig første halvleg mod Wellington har de i den grad spillet sig op og slog senest klart de afrikanske mestre Esperance. Umiddelbart burde River Plate vinde på ren klasse, men denne kamp kan godt blive tættere, end oddsene viser.

Al Ain taber ikke kampen

FIFA - World Club Cup, klokken 17:30

Oddset 3,20 er fundet hos Bet365