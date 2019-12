Bettingfirmaet Unibet oplever lige nu så store tekniske problemer, at hjemmesiden i øjeblikket er nede.

Det bekræfter Unibet på deres Twitter-profil.

'Vi oplever i øjeblikket nogle tekniske problemer med vores hjemmeside og væddemålstjenester. Vi beklager ulejligheden, som dette medfører, og vi arbejder på at løse problemerne så hurtigt som muligt Tak for jeres tålmodighed,' skriver de.

Klokken 17.48 skriver Unibet så igen ud, hvor de oplyser, at de gør alt, hvad de kan for at løse problemet, men at de endnu ikke har et estimeret tidspunkt for, hvornår problemet er løst.

Det har også medført et hav af kommentarer fra brugere, der ikke er tilfredse med, at de ikke kan tilgå hjemmesiden.

