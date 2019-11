LEVANTE - MALLORCA

For få hold har hjemmebanen så stor betydning som for Mallorca. Hvor man hjemme på øen leverer glimrende resultater, er man intet værd på fremmed græs. Samtlige fem på udekampe er tabt, og det ligner alle gode gange seks. Tilmed er nøglespilleren Lago Junior udenfor med en skade, ligesom Iddrisu Baba ikke forventes klar, og dermed må Mallorca undvære to sikre startere. Levante er modsat stærke hjemme, hvilket de beviste senest med sejren over Barcelona, og de bør kunne komme i hvad der svarer til stærkeste opstilling. Gå efter 1-tallet.



Levante vinder kampen

Spanien - La Liga, klokken 20:45

Oddset 1,88 er fundet hos Bet365 (asian -0,5)



ERZGEBIRGE AUE - ST. PAULI

Det ligner ikke mange mål i dette opgør mellem Erzgebirge Aue og St. Pauli. Begge hold er nemlig ramt af offensive fravær - hos værterne er det vicetopscorer Jan Hochscheidt, som er ude med karantæne, mens gæsterne har topscorer Dimitrios Diamantakos ude med en skade, og selvtilliden er ikke stor efter seks kampe på stribe uden sejr. Aue har for deres del været ret målfattige i de seneste kampe, hvilket ikke har været nogen tilfældighed set ud fra kampene, som har været chancefattige. Selv om begge også mangler defensive folk, ligner det få mål.



Under 2,5 mål i kampen

Tyskland - 2. Bundesliga, klokken 18:30

Oddset 2,00 er fundet hos Bet365



FC NORDSJÆLLAND - RANDERS

FC Nordsjælland er stærke på kunstgræsset, og underlaget passer ikke Randers fantastisk, men alligevel synes der er være værdi på gæsterne. Sagen er nemlig den, at FC Nordsjælland har spillet dårligt i de seneste tre kampe, og specielt urovækkende var nederlaget hjemme til AGF, hvor man tabte fortjent. Modsat har Randers vist glimrende form, og har i de seneste ni kampe blot tabt ude til FC Midtjylland og Brøndby. Godt nok har de Mathias Nielsen i karantæne, men med alle mand klar, er han alligevel ikke i idealopstillingen. Fin værdi på X2.

Randers får point i kampen

Danmark - Superliga, klokken 19:00

Oddset 2,03 er fundet hos Bet365 (asian +0,5)



